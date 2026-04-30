Американец потратил 3,7 млн рублей на Lamborghini, который ездит по воде

Созданный в Майами катер Watersports Car внешне напоминает Lamborghini, хотя вблизи заметны искажённые пропорции. Яркая розово-бирюзовая расцветка делает его интереснее обычных лодок. Катер скопировал у Aventador агрессивный передок, угловатые фары и карбоновые колёса. Сзади — антикрыло, диффузор и фонари как у суперкара V12.

Судно оснащено 1,8-литровым атмосферным четырёхцилиндровым двигателем Yamaha мощностью 250 л.с. Согласно объявлению, нынешний владелец использовал мотор всего шесть часов — это может говорить о том, что лодка была в распоряжении недолго. В комплекте идёт одноосный прицеп, что упрощает доставку катера к воде.

Лодка была продана за 50,5 тыс. долларов (примерно 3,7 млн рублей). Это значительно ниже её первоначальной цены в 84, 7 тыс. долларов (около 6,3 млн рублей). Новый владелец может использовать судно для личных целей или сдавать в почасовую аренду, пытаясь окупить затраты, пока интерес к необычному катеру не угас.

Читайте также:

В России организуют производство двух популярных кроссоверов

Американцев напугали фотографии советского реактивного поезда

Россиян предупредил о новых штрафах за нарушения ПДД в 2026 году