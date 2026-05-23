Американские автовладельцы могут остаться без моторного масла

США импортируют около половины базовых масел III группы, а конфликт на Ближнем Востоке осложнил поставки этого вида сырья. Независимая ассоциация производителей смазочных материалов погнозирует, что запасы «гидрокрекинга» из стран Персидского залива закончатся до начала лета.

При сохранении напряжённости дефицит моторных масел современных классов, по прогнозам экспертов, может продлиться до середины 2027 года, что поставит под угрозу производство новых автомобилей.

Пока автопроизводители вынуждены ограничивать отгрузки фирменных смазочных материалов. Toyota анонсировала нехватку масел 0W-8 и 0W-16 от ExxonMobil, предложив сервисным станциям использовать доступные аналоги.

Компания Nissan ввела ограничения на поставки масел 5W-30 и 0W-20, отвечающих собственным спецификациям. Вместо оригинального 0W-20 сервисменам рекомендуют заливать любое подходящее 5W-30.

