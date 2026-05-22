В Белоруссии Li L6 подешевел для юрлиц до 3,2 млн рублей

В Белоруссии самая доступная модель марки Li — это гибридный кроссовер Li Auto L6 Pro. Учитывая действующие акции, модель стоит 149 тыс. белорусских рублей (3,9 млн российских рублей).

После вычета НДС, если машину покупает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, итоговая стоимость автомобиля составит 124 тыс. белорусских рублей (3,2 млн российских рублей).

До этого в Белоруссии прошла премьера FAW Bestune Xiaоma за 650 тысяч рублей. Электрокар имеет двухдверный кузов, компоновку 2+2, а также литий-железо-фосфатную батарею.

Максимальная скорость новинки составляет всего 100 км/ч, а запас хода варьируется от 170 до 222 км по циклу NEDC (в зависимости от ёмкости батареи).

