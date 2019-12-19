Раскрыты рублевые цены на 421-сильные Mercedes-AMG A 45 S и CLA 45 S

В России будет доступна только «Особая версия» обеих моделей. Это означает, что по умолчанию для автомобилей предусмотрена кожаная обивка, пара экранов (цифровая приборная панель и дисплей мультимедийной системы) диагональю девять дюймов, светодиодная оптика и 19-дюймовые диски.
|Модель
|Цена в рублях)
|Mercedes-AMG A 45S
|4 490 000
|Mercedes-AMG CLA 45S
|4 590 000
Новинки дебютировали летом этого года. Они получили самый мощный четырехцилиндровый двигатель в мире и стали самыми быстрыми автомобилями в классе. Причем в Россию привезли только 421-сильную версию с литерой S в названии, в то время как в Европе доступен также вариант с мотором на 387 сил.
Хот-хэтч A 45 S разгоняется до «сотни» за 3,9 секунды; четырехдверка CLA 45 S на одну десятую долю секунды медленнее. Максимальная скорость у машин одинаковая и составляет 250 километров в час.
Оба автомобиля оснащаются подвеской с амплитудозависимыми амортизаторами, а в качестве опции доступна адаптивная AMG Ride Control с электронноуправляемыми амортизаторами. Также предусмотрен дрифт-режим, когда тяга передается к задним колесам.