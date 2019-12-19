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10:22

Раскрыты рублевые цены на 421-сильные Mercedes-AMG A 45 S и CLA 45 S

Обе новинки уже доступны для заказа

Лиза Будрина
Mercedes-Benz открыл прием заказов и объявил цены на «заряженные» A 45 S и CLA 45 S в России. Обе модели приводит в движение 421-сильный турбомотор объемом два литра, который работает в тандеме с восьмиступенчатой роботизированной коробкой AMG Speedshift DCT-8G с двумя мокрыми сцеплениями и полным приводом 4Matic+. Стоимость Mercedes-AMG A 45S – от 4,5 миллиона рублей, а CLA 45S – от 4,6 миллиона рублей.

В России будет доступна только «Особая версия» обеих моделей. Это означает, что по умолчанию для автомобилей предусмотрена кожаная обивка, пара экранов (цифровая приборная панель и дисплей мультимедийной системы) диагональю девять дюймов, светодиодная оптика и 19-дюймовые диски.

МодельЦена в рублях)
Mercedes-AMG A 45S4 490 000
Mercedes-AMG CLA 45S4 590 000

Новинки дебютировали летом этого года. Они получили самый мощный четырехцилиндровый двигатель в мире и стали самыми быстрыми автомобилями в классе. Причем в Россию привезли только 421-сильную версию с литерой S в названии, в то время как в Европе доступен также вариант с мотором на 387 сил.

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Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+

Хот-хэтч A 45 S разгоняется до «сотни» за 3,9 секунды; четырехдверка CLA 45 S на одну десятую долю секунды медленнее. Максимальная скорость у машин одинаковая и составляет 250 километров в час.

Оба автомобиля оснащаются подвеской с амплитудозависимыми амортизаторами, а в качестве опции доступна адаптивная AMG Ride Control с электронноуправляемыми амортизаторами. Также предусмотрен дрифт-режим, когда тяга передается к задним колесам.