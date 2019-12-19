Раскрыты рублевые цены на 421-сильные Mercedes-AMG A 45 S и CLA 45 S

Новинки дебютировали летом этого года. Они получили самый мощный четырехцилиндровый двигатель в мире и стали самыми быстрыми автомобилями в классе. Причем в Россию привезли только 421-сильную версию с литерой S в названии, в то время как в Европе доступен также вариант с мотором на 387 сил.