Выхлоп от AMG заставят звучать громче

Теперь спорткары Mercedes-AMG будут громче заявлять о себе при запуске двигателя. При активации новой функции «эмоциональный старт» в выхлопной системе откроются специальные клапаны, а обороты холостого хода сразу после запуска вырастут с нынешних 1800 до 2100 оборотов в минуту, чтобы владелец новенького спорткара AMG (а с ним и все окружающие) в полной мере насладился рычанием мотора и почувствовал впечатляющий потенциал автомобиля.
Emotional Start можно будет найти во всех новых моделях Mercedes-AMG по умолчанию. В стандартных настройках выбранного режима движения, правда, она будет отключена, а чтобы активировать громкий запуск двигателя, водителю нужно будет лишь потянуть на себя любой из подрулевых лепестков переключения передач перед тем, как нажать кнопку запуска двигателя. При этом громкость выхлопа останется в рамках акустических норм Европейского союза.