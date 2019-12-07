Выхлоп от AMG заставят звучать громче

Emotional Start можно будет найти во всех новых моделях Mercedes-AMG по умолчанию. В стандартных настройках выбранного режима движения, правда, она будет отключена, а чтобы активировать громкий запуск двигателя, водителю нужно будет лишь потянуть на себя любой из подрулевых лепестков переключения передач перед тем, как нажать кнопку запуска двигателя. При этом громкость выхлопа останется в рамках акустических норм Европейского союза.