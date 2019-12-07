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14:00

Выхлоп от AMG заставят звучать громче

Новые Mercedes-AMG получат функцию «эмоционального старта»

Александр Пономарев
Звук выхлопной системы от AMG станет ещё громче благодаря новой функции под названием Emotional Start.

Теперь спорткары Mercedes-AMG будут громче заявлять о себе при запуске двигателя. При активации новой функции «эмоциональный старт» в выхлопной системе откроются специальные клапаны, а обороты холостого хода сразу после запуска вырастут с нынешних 1800 до 2100 оборотов в минуту, чтобы владелец новенького спорткара AMG (а с ним и все окружающие) в полной мере насладился рычанием мотора и почувствовал впечатляющий потенциал автомобиля.

Emotional Start можно будет найти во всех новых моделях Mercedes-AMG по умолчанию. В стандартных настройках выбранного режима движения, правда, она будет отключена, а чтобы активировать громкий запуск двигателя, водителю нужно будет лишь потянуть на себя любой из подрулевых лепестков переключения передач перед тем, как нажать кнопку запуска двигателя. При этом громкость выхлопа останется в рамках акустических норм Европейского союза.