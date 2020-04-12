Со следующего года в России начнут действовать новые штрафы

Одним из главных нововведений станет появление штрафа за парковку во дворах жилых домов. Так, с 1 января 2020 года сотрудники ГИБДД смогут штрафовать владельцев коммерческого транспорта и собственников каршеринга за припаркованный на ночь автомобиль на сумму от 1 до 5 тысяч рублей. Пока неясно, кто будет оплачивать штраф в последнем случае — не исключено, что эту обязанность возложат на водителей, которые завершили аренду в неположенном месте.
Ограничение на парковку коммерческого транспорта затронет как юридические, так и физические лица. Таким образом власти хотят решить проблему с постоянной нехваткой парковочных мест во дворах.
Появится штраф за езду без номеров. Поскольку со следующего года новые автомобили можно будет забрать уже из салона с номерами, у сотрудников ГИБДД появятся полномочия штрафовать водителей минимум на 5 тысяч рублей или лишать их прав.
Также изменения коснутся полисов ОСАГО. Во-первых, сумма максимальной страховой выплаты за причинение ущерба здоровью увеличится с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Пока неясно, отразится ли это на стоимости страховки, но есть все основания полагать, что она подорожает как минимум для начинающих водителей. Кроме того, со следующего года за отсутствие полиса начнут штрафовать камеры.
Но есть и небольшие послабления в новых правилах. Так, владельцам автомобилей с неправильной тонировкой больше не придётся снимать ее на месте. С 1 января по закону у них будут сутки на устранение пленки. Штраф при это останется прежним — 500 рублей.