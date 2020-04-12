Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:40

Со следующего года в России начнут действовать новые штрафы

Запрет на парковку каршеринга во дворе, штрафы за езду без номеров и другие нововведения

© Сергей Ведяшкин/агентство «Москва»
Анастасия Дубина
Со следующего года в России появятся новые штрафы — например, нельзя будет оставлять во дворе автомобили каршеринга, а также ездить без номеров даже на новых автомобилях.

Одним из главных нововведений станет появление штрафа за парковку во дворах жилых домов. Так, с 1 января 2020 года сотрудники ГИБДД смогут штрафовать владельцев коммерческого транспорта и собственников каршеринга за припаркованный на ночь автомобиль на сумму от 1 до 5 тысяч рублей. Пока неясно, кто будет оплачивать штраф в последнем случае — не исключено, что эту обязанность возложат на водителей, которые завершили аренду в неположенном месте.

Ограничение на парковку коммерческого транспорта затронет как юридические, так и физические лица. Таким образом власти хотят решить проблему с постоянной нехваткой парковочных мест во дворах.

Очень странные правила дорожного движения из разных уголков мира

Появится штраф за езду без номеров. Поскольку со следующего года новые автомобили можно будет забрать уже из салона с номерами, у сотрудников ГИБДД появятся полномочия штрафовать водителей минимум на 5 тысяч рублей или лишать их прав.

Также изменения коснутся полисов ОСАГО. Во-первых, сумма максимальной страховой выплаты за причинение ущерба здоровью увеличится с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Пока неясно, отразится ли это на стоимости страховки, но есть все основания полагать, что она подорожает как минимум для начинающих водителей. Кроме того, со следующего года за отсутствие полиса начнут штрафовать камеры.

Но есть и небольшие послабления в новых правилах. Так, владельцам автомобилей с неправильной тонировкой больше не придётся снимать ее на месте. С 1 января по закону у них будут сутки на устранение пленки. Штраф при это останется прежним — 500 рублей.