Со следующего года в России начнут действовать новые штрафы

Одним из главных нововведений станет появление штрафа за парковку во дворах жилых домов. Так, с 1 января 2020 года сотрудники ГИБДД смогут штрафовать владельцев коммерческого транспорта и собственников каршеринга за припаркованный на ночь автомобиль на сумму от 1 до 5 тысяч рублей. Пока неясно, кто будет оплачивать штраф в последнем случае — не исключено, что эту обязанность возложат на водителей, которые завершили аренду в неположенном месте.

Ограничение на парковку коммерческого транспорта затронет как юридические, так и физические лица. Таким образом власти хотят решить проблему с постоянной нехваткой парковочных мест во дворах.