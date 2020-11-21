Для сопровождения Лукашенко закупили партию Mercedes-AMG GLE 53

Очевидцу удалось снять видеоролик, на котором можно насчитать семь Mercedes-AMG GLE 53 серебристо-синего цвета. По аналогии с другими служебными машинами спецподразделения «Стрела», на штутгартских кроссоверах крылья, бампера, пороги и крыша выполнены в тёмном цвете, а двери, крышка багажника и капот оставлены светлыми.
Спецподразделение «Стрела» — структура МВД Беларуси, которая отвечает за эскортирование высших должностных лиц. Автомобили и мотоциклы «Стрелы» возглавляют и замыкают кортеж президента Беларуси, и инсайдеры полагают, что Mercedes-AMG GLE 53 закупили для сопровождения лимузина Александра Лукашенко на инаугурации в сентябре 2020 года.
По целому ряду признаков очевидно, что белорусские правоохранительные органы остановили свой выбор на 435-сильной (520 Нм) спортверсии кроссовера Mercedes-Benz. В Германии цены на AMG GLE 53 стартуют с 87 тысяч евро, так что партия из семи машин обошлась местному бюджету по меньшей мере в 600 тысяч евро.
Впрочем, пока «заряженные» машины сопровождения не видели на улицах Беларуси — из-за протестов церемония инаугурации Лукашенко прошла в закрытом режиме. Поскольку Mercedes-AMG GLE 53 до сих пор не получили номера, а окружают их обычные «Мерседесы», можно сделать вывод, что видео снято на парковке официального дилера Mercedes-Benz. Официальные представители МВД, и дистрибьютор марки в Беларуси от комментариев отказались.
В России кроссоверы Mercedes-AMG также есть на службе в МВД. Три месяца назад аналогичный 435-сильный вседорожник GLE 53 заступил на службу в полицию Чеченской Республики, а у столичных силовиков есть несколько Mercedes-AMG GLS 63 прошлого поколения.