Для сопровождения Лукашенко закупили партию Mercedes-AMG GLE 53

По целому ряду признаков очевидно, что белорусские правоохранительные органы остановили свой выбор на 435-сильной (520 Нм) спортверсии кроссовера Mercedes-Benz. В Германии цены на AMG GLE 53 стартуют с 87 тысяч евро, так что партия из семи машин обошлась местному бюджету по меньшей мере в 600 тысяч евро.

Впрочем, пока «заряженные» машины сопровождения не видели на улицах Беларуси — из-за протестов церемония инаугурации Лукашенко прошла в закрытом режиме. Поскольку Mercedes-AMG GLE 53 до сих пор не получили номера, а окружают их обычные «Мерседесы», можно сделать вывод, что видео снято на парковке официального дилера Mercedes-Benz. Официальные представители МВД, и дистрибьютор марки в Беларуси от комментариев отказались.