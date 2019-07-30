Модели Mercedes-AMG станут тише

В марте 2019 года Еврокомиссия приняла поправки к Регламенту Европарламента и Совета Европы №540/2014, регулирующему уровень шума моторных транспортных средств и сменных систем глушителей. Это положение предусматривает снижение уровня с текущих 78 до 68 децибел к 2026 году и учитывает максимальную громкость выхлопной системы автомобиля.

Чтобы соответствовать новым требованиям, Mercedes-AMG пришлось снизить громкость выхлопа A 45 S и CLA 45 S. Теперь звук искусственно усиливается в кабине, но сами пульсации выхлопа являются настоящими и поступают в салон через сложную систему звуковых каналов. Нововведение распространится на автомобили для всех рынков, так как делать разные настройки выхлопа экономически нецелесообразно, а также на все будущие модели.