Mercedes-AMG выпустил фирменный багажник на крышу

Для тех, кто предпочитает всем другим типам кузовов купе, к которым немцы относят и лифтбек Mercedes-AMG GT, и седан Mercedes-Benz CLS, теперь предлагается существенно увеличить объём перевозимых грузов. Mercedes-AMG выпустила фирменный багажник на крышу ёмкостью 410 литров и грузоподъёмностью 70 килограммов — правда, при этом рекомендуется всё же учитывать максимальную нагрузку на крышу, которая у разных моделей, разумеется, отличается. Длина грузового бокса составляет 2200 миллиметров, ширина — 850 миллиметров и высота — 440 миллиметров. Он устанавливается при помощи быстросъёмной системы креплений в штатные места на крыше.
Открывать багажник можно с двух сторон. Собственная масса бокса составляет 26 килограммов, но главной его особенностью является улучшенная аэродинамика: в Mercedes-AMG утверждают, что форма этого фирменного аксессуара спроектирована не только с учётом изогнутой линии крыши актуальных моделей в кузове купе, но и тщательно проработана с точки зрения обтекаемости. К примеру, в нижней части багажника сделан диффузор для оптимизации воздушных потоков. Однако даже при этом использовать грузовой бокс на крыше можно только на скорости не более 130 километров в час.