Mercedes-AMG выпустил фирменный багажник на крышу

Открывать багажник можно с двух сторон. Собственная масса бокса составляет 26 килограммов, но главной его особенностью является улучшенная аэродинамика: в Mercedes-AMG утверждают, что форма этого фирменного аксессуара спроектирована не только с учётом изогнутой линии крыши актуальных моделей в кузове купе, но и тщательно проработана с точки зрения обтекаемости. К примеру, в нижней части багажника сделан диффузор для оптимизации воздушных потоков. Однако даже при этом использовать грузовой бокс на крыше можно только на скорости не более 130 километров в час.