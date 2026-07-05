AMG выпустит электрокроссовер мощностью 1153 л.с. с имитацией звука V8

Новый электрический четырёхдверный GT от Mercedes-AMG вызвал неоднозначную реакцию публики. Особенно жаркие споры разгорелись вокруг его массивного капота, округлых линий кузова и нестандартной кормы. Впрочем, даже при таком дизайне автомобиль мог бы выглядеть хуже.

Несмотря на критику в интернете, AMG продолжает активно развивать линейку. В планах — выпуск версии с высоким клиренсом в кузове внедорожника, которая сочетает динамику суперкара с практичностью повседневного автомобиля. Дизайн кроссовера AMG во многом повторит эстетику седана GT. Согласно рендерам, основанным на шпионских фото, новинка получит более высокий и вместительный кузов с низкой передней частью в стиле «Панамерикана» и светодиодной полосой во всю ширину. Крупные воздухозаборники, изящные передние крылья и рельефный капот придают модели динамичный облик.