Опубликовано 04 июля 2026, 13:401 мин.
Получено ОТТС: сбежавшая из России марка Skywell вернётся со своими автобусами
На заводе Scania под Петербургом наладят выпуск китайских электробусов Skywell. Компания Skywell приняла решение свернуть присутствие на рынке РФ зимой 2025 года. В России бренд пришёл осенью 2022 года, но спрос оказался недостаточным. Теперь фирма возвращается, но будет предлагать технику совершенно другой категории, а конкретно — электрические автобусы.
© Skywell
Процедуру сертификации электробусы Skywell прошли под новой маркой «Нева Электро». Последняя запустила фирменный сайт, где заявлены пассажирские машины средней и повышенной вместимости.
Обе модели оснащены 120-киловаттными электромоторами, а их заявленный запас хода составляет 300 км. Исполнение 6856 рассчитано на перевозку 62, а версия 6108 — 80 пассажиров.
В качестве юридического лица, отвечающего за бренд, заявлено ООО «Юнипак Авто»: этой компании принадлежит бывший завод MAN и Scania, где некоторое время назад был налажен выпуск грузовиков БАЗ.
Ранее сразу несколько источников сообщали, что завод освоит китайских электробусов. Это позволит поставлять технику перевозчикам по государственным контрактам.
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