Получено ОТТС: сбежавшая из России марка Skywell вернётся со своими автобусами

Процедуру сертификации электробусы Skywell прошли под новой маркой «Нева Электро». Последняя запустила фирменный сайт, где заявлены пассажирские машины средней и повышенной вместимости.

Обе модели оснащены 120-киловаттными электромоторами, а их заявленный запас хода составляет 300 км. Исполнение 6856 рассчитано на перевозку 62, а версия 6108 — 80 пассажиров.

В качестве юридического лица, отвечающего за бренд, заявлено ООО «Юнипак Авто»: этой компании принадлежит бывший завод MAN и Scania, где некоторое время назад был налажен выпуск грузовиков БАЗ.

Ранее сразу несколько источников сообщали, что завод освоит китайских электробусов. Это позволит поставлять технику перевозчикам по государственным контрактам.

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