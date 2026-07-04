Ferrari предложила клиентам ненастоящую «механику»

На самом деле, в автомобиле используется стандартный 8-ступенчатый преселективный «робот», но водитель оперирует тремя педалями и рычагом коробки передач. Электроника настроена так, что если водитель ошибётся двигатель машины заглохнет.

Нажатие на педаль сцепления и движение рычага по стальным пазам считываются цифровыми датчиками. Специальная система пружин, кулачков и актуаторов идеально воссоздает усилие, щелчки и сопротивление реальной механической коробки.