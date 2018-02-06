Конкурента «Панамеры» от Mercedes-AMG сфотографировали с минимальным камуфляжем

В интернете появились фотографии, на которых с минимальным камуфляжем запечатлен тестовый прототип Mercedes-AMG GT4 – модели, которая поборется за покупателей с Porsche Panamera. Снимки размещены на странице Salento V12 на Facebook.

Судя по представленным изображениям, стилистически новинка повторит прототип AMG GT Concept, который дебютировал в марте 2017 года на автосалоне в Женеве. При этом серийная модель обзаведется зеркалами заднего вида вместо камер, большим анти-крылом на крышке багажника, а также лишится центрального патрубка выхлопной системы.

Как сообщалось ранее, для новинки, которая появится в 2019 году, будет доступна гибридная силовая установка, состоящая из турбомотор 4.0 V8 и электрического двигателя. Суммарная отдача составит более 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Такой же агрегат может получить SL следующего поколения.

Прототип AMG GT Concept также оснащался гибридной установкой, построенной на основе четырехлитрового двигателя V8. Отдача агрегата составляет 805 лошадиных сил. С места до ста километров в час концепт-кар должен разгоняться менее чем за три секунды. Большая часть кузовных элементов прототипа была изготовлена из карбона.