Формула-1 получила быстрейшую и мощнейшую машину безопасности

Новым автомобилем безопасности Формулы-1 стал суперкар Mercedes-AMG GT R, сменивший в этой роли AMG GT S. Новинка является быстрейшим и мощнейшим автомобилем из всех, что когда-либо использовались для этих целей в чемпионате мира.

Машина безопасности Формулы-1 укомплектована карбон-керамическими тормозными механизмами, специальными стикерами, каркасом безопасности, а также сигнальными лампами на крыше, которые установлены на карбоновой подставке специальной, аэродинамической формы.

Внутри AMG GT R находятся два планшетных компьютера iPad. Один из них показывает телетрансляцию, а второй – схематическое положение болидов на трассе. Автомобиль также получил радио для связи с дирекцией гонки.

Купе Mercedes-AMG GT R оснащается четырехлитровым битурбо мотором V8, отдача которого составляет 585 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. С места до «сотни» двухдверка разгоняется за 3,6 секунды, а ее максимальная скорость составляет 318 километров в час. Модель также получила активные аэродинамические элементы и полноуправляемое шасси.

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