Открытие новой трассы запланировано на начало 2018 года

Пульс

Южнокорейский гоночный трек назовут в честь Mercedes-AMG

Ae021ef5b759b325ae13740679640e4a099435d0
14 декабря 2017

Южная Корея станет первой страной, где Mercedes-AMG построит фирменный гоночный трек. Для этого производитель заключил соглашение с холдингом Samsung Construction & Trading о переименовании старой трассы «Эверленд Спидвэй» в AMG Speedway, сообщает Wardsauto.

[Мы поездили на самом быстром кроссовере в мире – Mercedes-AMG GLC 63 S](https://motor.ru/testdrives/glc63test.htm)

Мы поездили на самом быстром кроссовере в мире – Mercedes-AMG GLC 63 S

По словам главы корейского офиса Mercedes-Benz Димитриса Псиллакиса, открытие трека «будет способствовать укреплению лояльности к бренду». На территории трассы расположится зона отдыха и парковка. Также там будет базироваться «Академия вождения AMG». Открытие трека запланировано на начало 2018 года.

Южнокорейский рынок является одним из приоритетных для Mercedes-Benz. За десять месяцев текущего года здесь было продано 2359 AMG-моделей — на 34 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Mercedes-AMG GLC 63 S Coupe

Mercedes-AMG GLC 63 S Coupe

Одной из последних гражданских моделей с индексом AMG является кроссовер Mercedes-AMG GLC 63 S. Модель оснащается четырехлитровым двигателем V8 мощностью 510 лошадины сил и 700 Нм крутящего момента. Он работает в паре с девятиступенчатым «автоматом». С нуля до «сотни» GLC 63 S разгоняется за 3,8 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.

Сверхгиганты

Вспоминаем самые крутые суперкары в истории Mercedes-Benz

Теги:
Mercedes-BenzMercedes-AMG
Новости по теме
20 октября 2017
Mercedes-AMG GT от IMSA: 860 сил и удельная мощность как у Veyron
6 октября 2017
Новой машиной Бэтмена станет концептуальный суперкар Mercedes-AMG
2 октября 2017
Гиперкар Mercedes-AMG будут собирать вместе с болидами Формулы-1