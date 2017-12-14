Южнокорейский гоночный трек назовут в честь Mercedes-AMG

Южная Корея станет первой страной, где Mercedes-AMG построит фирменный гоночный трек. Для этого производитель заключил соглашение с холдингом Samsung Construction & Trading о переименовании старой трассы «Эверленд Спидвэй» в AMG Speedway, сообщает Wardsauto.

По словам главы корейского офиса Mercedes-Benz Димитриса Псиллакиса, открытие трека «будет способствовать укреплению лояльности к бренду». На территории трассы расположится зона отдыха и парковка. Также там будет базироваться «Академия вождения AMG». Открытие трека запланировано на начало 2018 года.

Южнокорейский рынок является одним из приоритетных для Mercedes-Benz. За десять месяцев текущего года здесь было продано 2359 AMG-моделей — на 34 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Mercedes-AMG GLC 63 S Coupe

Одной из последних гражданских моделей с индексом AMG является кроссовер Mercedes-AMG GLC 63 S. Модель оснащается четырехлитровым двигателем V8 мощностью 510 лошадины сил и 700 Нм крутящего момента. Он работает в паре с девятиступенчатым «автоматом». С нуля до «сотни» GLC 63 S разгоняется за 3,8 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.