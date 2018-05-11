4,3-километровый автодром расположен рядом с Сеулом

Пульс

Mercedes-AMG открыл в Южной Корее собственный гоночный трек

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11 мая 2018

В Южной Корее появился гоночный автодром, названный в честь Mercedes-AMG. Первыми на трек выехали суперкары Project One и GT.

[Подробно рассказываем о технической начинке гиперкара Project One](https://motor.ru/lab/amgprojectone.htm)

Подробно рассказываем о технической начинке гиперкара Project One

Автодром AMG Speedway – это, на самом деле, трасса Everland Speedway, построенная в 1995 году неподалеку от Сеула. В 2011-м была изменена конфигурации трассы, а территория самого автодрома значительно расширена. Соглашение о переименовании трека немецкий производитель достиг с его владельцем в прошлом году.

Протяженность трека составляет 4,3 километра, а число поворотов достигает семнадцати. К открытию были обновлены паддок и пит-лейн, появились баннеры с логотипами AMG и новая зона отдыха. Также планируется открыть на базе AMG Speedway школу повышения водительского мастерства.

Для AMG рынок Южной Кореи является один из приоритетных. Как ранее заявляли в компании, за счет собственного автодрома планируется повысить лояльность к марке и еще больше увеличить продажи.

Последней разработкой Mercedes-AMG является гиперкар Project One. Он оснащается 1000-сильной гибридной силовой установкой на базе турбомотора 1.6, пятью электродвигателями и восьмидиапазонной роботизированной коробкой передач. Такой автомобиль может проезжать на электротяге до 25 километров и набирать 200 километров в час всего за шесть секунд. Гиперкар стоит почти 2,3 миллиона евро.

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