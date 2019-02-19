Электрокар Citroen Ami One станет альтернативой городскому транспорту

В будущем AMI ONE можно будет арендовать через специальное приложение или сайт на срок от пяти минут до пяти лет. При долгосрочной аренде в ежемесячный платеж будет включена замена батареи, техобслуживание и парковка. Записаться на тест-драйв автомобиля можно будет в шоу-румах La Maison Citroën, расположенных в 14 городах семи стран мира.

Специально для концепт-кара в Citroen также разработали эксклюзивные предметы багажа. В набор вошел рюкзак, корзина для покупок и дорожная сумка цилиндрической формы.