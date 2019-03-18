3D-художник превратил классические автомобили в животных

Выбор автомобилей в данном случае неслучаен, так как они уже несут в себе признаки того или иного животного: Corvette Stingray превратился в аллигатора из-за вытянутого капота, Fiat 600S 1967 года в панду — из-за формы кузова, а пикап Ford F-250 стал львом из-за мощного двигателя и «рыка». Ну а Aston Martin DB5 стал гиппопотамом благодаря округлым формам.
Классические модели автомобилей все чащей становятся центральным элементом произведений искусства. Так, туринский художник Назарено Биондо создал полноразмерную скульптуру Fiat 500 из 15-тонного блока мрамора, а фотограф Фабиан Офнер использовал Lamborghini Miura SV для своей новой работы из серии «распадающихся» на части автомобилей – Disintegrating X.
Кроме того, автомобили становятся и предметами интерьера. Например, коллекционер суперкаров Pagani Пабло Перес использовал карбоновый кузов Zonda Revolucion в качестве межкомнатной перегородки, а неизвестный коллекционер из Америки превратил два разбитых спорткара BMW M1 в арт-объект.