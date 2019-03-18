3D-художник превратил классические автомобили в животных

Выбор автомобилей в данном случае неслучаен, так как они уже несут в себе признаки того или иного животного: Corvette Stingray превратился в аллигатора из-за вытянутого капота, Fiat 600S 1967 года в панду — из-за формы кузова, а пикап Ford F-250 стал львом из-за мощного двигателя и «рыка». Ну а Aston Martin DB5 стал гиппопотамом благодаря округлым формам.