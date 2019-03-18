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15:01

3D-художник превратил классические автомобили в животных

Aston Martin DB5 сделали похожим на гиппопотама, а Chevrolet Corvette Stingray — на аллигатора

Швейцарская галерея MB&F M.A.D. представила серию работ 3D-художника Фредерика Мюллера, объединённых общим названием Rides of the Wild. В своих иллюстрациях Мюллер попытался придать известным классическим моделям облик конкретного животного. Например, Aston Martin DB5 сделал похожим на гиппопотама, а Chevrolet Corvette Stingray — на аллигатора.

Выбор автомобилей в данном случае неслучаен, так как они уже несут в себе признаки того или иного животного: Corvette Stingray превратился в аллигатора из-за вытянутого капота, Fiat 600S 1967 года в панду — из-за формы кузова, а пикап Ford F-250 стал львом из-за мощного двигателя и «рыка». Ну а Aston Martin DB5 стал гиппопотамом благодаря округлым формам.

Классические модели автомобилей все чащей становятся центральным элементом произведений искусства. Так, туринский художник Назарено Биондо создал полноразмерную скульптуру Fiat 500 из 15-тонного блока мрамора, а фотограф Фабиан Офнер использовал Lamborghini Miura SV для своей новой работы из серии «распадающихся» на части автомобилей – Disintegrating X.

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Кроме того, автомобили становятся и предметами интерьера. Например, коллекционер суперкаров Pagani Пабло Перес использовал карбоновый кузов Zonda Revolucion в качестве межкомнатной перегородки, а неизвестный коллекционер из Америки превратил два разбитых спорткара BMW M1 в арт-объект.

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