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13:27

Кросс-купе Renault Arkana сменил название

В Корее представлена местная версия Samsung XM3 INSPIRE

Южнокорейская Renault Samsung Motors представит на автосалоне в Сеуле адаптированную для местного рынка версию кросс-купе Renault Arkana. Шоу-кар XM3 INSPIRE внешне от российской модели будет отличаться логотипами и декором.

По предварительной информации, южнокорейская версия кросс-купе построена на более продвинутой «тележке» CMF—B, которая лежит в основе нового Renault Clio и совместима с последними электронными системами помощи водителю. Российская «Аркана» довольствуется хоть и глубоко модернизированной, но достаточно простой платформой Global Access (B0).

При этом шоу-кар XM3 INSPIRE внешне практически не отличается от Arkana. Среди особенностей: хромированные декоративные полоски, стеклянная крыша и 19-дюймовые колеса, которых в серийной машине, скорее всего, не будет. На капоте кроссовера даже сохранилась выемка под логотип Renault.

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Представленный в прошлом году на Московском автосалоне Renault Arkana был максимально приближен к серийному автомобилю. Сборку кроссовера наладят на заводе «Рено» в Москве. По предварительной информации, его продажи начнутся в первой половине этого года.

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