Кросс-купе Renault Arkana сменил название

При этом шоу-кар XM3 INSPIRE внешне практически не отличается от Arkana. Среди особенностей: хромированные декоративные полоски, стеклянная крыша и 19-дюймовые колеса, которых в серийной машине, скорее всего, не будет. На капоте кроссовера даже сохранилась выемка под логотип Renault.