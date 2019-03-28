Кросс-купе Renault Arkana сменил название

По предварительной информации, южнокорейская версия кросс-купе построена на более продвинутой «тележке» CMF—B, которая лежит в основе нового Renault Clio и совместима с последними электронными системами помощи водителю. Российская «Аркана» довольствуется хоть и глубоко модернизированной, но достаточно простой платформой Global Access (B0).
При этом шоу-кар XM3 INSPIRE внешне практически не отличается от Arkana. Среди особенностей: хромированные декоративные полоски, стеклянная крыша и 19-дюймовые колеса, которых в серийной машине, скорее всего, не будет. На капоте кроссовера даже сохранилась выемка под логотип Renault.
Представленный в прошлом году на Московском автосалоне Renault Arkana был максимально приближен к серийному автомобилю. Сборку кроссовера наладят на заводе «Рено» в Москве. По предварительной информации, его продажи начнутся в первой половине этого года.