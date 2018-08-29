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29 августа 10:00

Renault сделала для России купеобразный кроссовер

Компания представила новую модель под названием Arkana

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Компания Renault представила на Московском автосалоне концептуальный купеобразный кроссовер Arkana, который является предвестником аналогичной серийной модели. Новинка является первой машиной марки, разработанной специально для российского рынка «с нуля». Первой страной, где появится такой автомобиль станет именно Россия, однако затем Arkana появится и в других странах.

Купе-кроссовер Renault Arkana построен на новой платформе, а его внешний вид разрабатывался в дизайн-центре во Франции. В компании не приводят точных цифр, однако утверждают, что у машины самая длинная в сегменте колесная база, высокая жесткость кузова и новая система рулевого управления, созданная и настроенная специально под Arkana. При этом в шасси более 55 процентов элементов – новые. Они еще не использовались ни на одном вседорожнике марки.

«Аркана» будет предлагаться с передним и полным приводом. При этом кроссовер получит, как говорят в компании, «абсолютно новый силовой агрегат». Подробностей о нем нет. Производитель лишь уточняет, что он будет мощным и экономичным одновременно. Технические характеристики серийной машины планируется огласить в 2019 году.

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Шоу-кар максимально приближен к серийному автомобилю, который покажут и начнут продавать уже в начале 2019 года. Сборку модели наладят на заводе «Рено» в Москве.

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