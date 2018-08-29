Renault сделала для России купеобразный кроссовер

Купе-кроссовер Renault Arkana построен на новой платформе, а его внешний вид разрабатывался в дизайн-центре во Франции. В компании не приводят точных цифр, однако утверждают, что у машины самая длинная в сегменте колесная база, высокая жесткость кузова и новая система рулевого управления, созданная и настроенная специально под Arkana. При этом в шасси более 55 процентов элементов – новые. Они еще не использовались ни на одном вседорожнике марки.