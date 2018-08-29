Renault сделала для России купеобразный кроссовер

Купе-кроссовер Renault Arkana построен на новой платформе, а его внешний вид разрабатывался в дизайн-центре во Франции. В компании не приводят точных цифр, однако утверждают, что у машины самая длинная в сегменте колесная база, высокая жесткость кузова и новая система рулевого управления, созданная и настроенная специально под Arkana. При этом в шасси более 55 процентов элементов – новые. Они еще не использовались ни на одном вседорожнике марки.
«Аркана» будет предлагаться с передним и полным приводом. При этом кроссовер получит, как говорят в компании, «абсолютно новый силовой агрегат». Подробностей о нем нет. Производитель лишь уточняет, что он будет мощным и экономичным одновременно. Технические характеристики серийной машины планируется огласить в 2019 году.
Шоу-кар максимально приближен к серийному автомобилю, который покажут и начнут продавать уже в начале 2019 года. Сборку модели наладят на заводе «Рено» в Москве.