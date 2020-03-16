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9:57

Электрический трек-кар Apex AP-0 оснастили автопилотом

Новинка получила продвинутые системы безопасности и дизайн как у лемановского прототипа

Алексей Носаченко
На специальном мероприятии в Лондоне гонконгская фирма Apex Motors представила концепт электрического трек-кара AP-0. Облегченная двухдверка, допущенная на обычные дороги, разработана в кооперации с известным британским дизайнером Гаем Колборном и оснащена автопилотом третьего уровня.

Основа Apex AP-0 — углепластиковый монокок с модульными подрамниками и центральным «хребтом», соединяющим переднюю и заднюю части автомобиля. Подвеска — регулируемые по высоте стойки и штанги-толкатели в стиле болидов Формулы-1. На суперкаре установлены колеса размером 19 и 20 дюймов (спереди и сзади соответственно) и тормоза с 360- и 340-миллиметровыми углеродокерамическими дисками. По длине AP-0 сопоставим с Porsche 718 Cayman, но шире и ниже немецкого спорткара. Масса — 1200 килограммов.

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Во внешности Apex AP-0 прослеживаются отсылки к Формуле-1 и лемановским прототипам. Особая форма днища позволяет создавать под машиной зону пониженного давления, ещё больше прижимая прижимая двухдверку к земле при прохождении поворотов. Дорожный просвет — 95 миллиметров.

Силовая установка «Апекса» состоит из смонтированного на задней оси электромотора и литий-ионной батареи на 90 киловатт-часов. Она установлена под полом и весит 550 килограммов. Электромотор выдает 658 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента, разгоняя трек-кар до «сотни» за 2,3 секунды — таким временем может похвастаться, например, 1842-сильный Hennessey Venom F5. Максималка заявлена на уровне 306 километров в час.

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Запас хода AP-0 составляет 515 километров (WLPT). Батарея поддерживает зарядку мощностью до 350 киловатт и наполняется до 80 процентов всего за 15 минут. При использовании обычного 22-киловаттного терминала на это уйдет восемь часов.

В салоне электрического «Апекса» установлены карбоновые кресла-ковши. Руль сделан из фрезерованного алюминия и карбона, и обшит перфорированной кожей.

Одна из особенностей Apex AP-0 — закрепленный на продольном стабилизаторе лидар, сканирующий пространство вокруг автомобиля для создания детальной трехмерной карты местности. Лидар «видит» на 100 метров вперед в любых погодных условиях, что помогает системам помощи водителю (ADAS) точнее идентифицировать потенциальные угрозы.

Частью ADAS также является Level 3-автопилот с функцией контроля полосы и адаптивным круизом, возможности которого в будущем можно будет расширить с помощью прошивки. Кроме того, электромобиль оснащен голографическим дисплеем с дополненной реальностью и виртуальным гоночным тренером.

Производство Apex AP-0 на еще не построенном заводе в Суррее, Великобритания, начнется только в IV квартале 2022 года. Начальная цена суперкара составит 150 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно 13,6 миллиона рублей.