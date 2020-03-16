Электрический трек-кар Apex AP-0 оснастили автопилотом

Одна из особенностей Apex AP-0 — закрепленный на продольном стабилизаторе лидар, сканирующий пространство вокруг автомобиля для создания детальной трехмерной карты местности. Лидар «видит» на 100 метров вперед в любых погодных условиях, что помогает системам помощи водителю (ADAS) точнее идентифицировать потенциальные угрозы.

Частью ADAS также является Level 3-автопилот с функцией контроля полосы и адаптивным круизом, возможности которого в будущем можно будет расширить с помощью прошивки. Кроме того, электромобиль оснащен голографическим дисплеем с дополненной реальностью и виртуальным гоночным тренером.