Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:00

Гиперкару Hennessey Venom F5 подарят 1842-сильный двигатель

«Восьмерка» оснащена двумя турбонагнетателями на подшипниках и титановым выхлопом

Американская фирма Hennessey Performance назвала мощность двигателя гиперкара Venom F5. Вместо ранее предполагаемых 1600 лошадиных сил, «восьмерка» будет выдавать 1842 силы, за что получила прозвище Fury — фурия.

Рабочий объем V8 для Venom F5 — 6,6 литра. Двигатель получил изготовленный из цельной алюминиевой заготовки впускной коллектор с интегрированным воздушно-водяным интеркулером, облегченный стальной распредвал, титановые впускные клапаны и выпускные из инконеля, четырехуровневую систему смазки с сухим картером, а также два турбонагнетателя twin-scroll с подшипниками и титановый выхлоп.

Пиковая мощность «восьмёрки» — 1842 лошадиные силы и 1617 Нм крутящего момента, причем 1356 ньютонов доступны от 2000 оборотов в минуту до самой отсечки на 8000. Для сравнения: 8.0 W16 на Bugatti Chiron Super Sport 300+ имеет мощность 1600 сил и 1600 Нм момента, а 5.0 V8 на Koenigsegg Jesko — 1600 сил и 1526 Нм. Электрический Lotus Evija вне конкуренции: у него 2000 сил и 1700 Нм момента.

Гиперкар Hennessey Venom F5 дебютировал в 2017 году на шоу SEMA. Он построен на новом легком шасси и сделан полностью из углепластика. Масса машины — менее 1,3 тонны. У Venom F5 нет активной аэродинамики, но коэффициент аэродинамического сопротивления достигает 0,33. При этом у предшественника F5 — Venom GT — этот показатель был равен 0,44, а у Bugatti Chiron — 0,38.