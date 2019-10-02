Гиперкару Hennessey Venom F5 подарят 1842-сильный двигатель

Рабочий объем V8 для Venom F5 — 6,6 литра. Двигатель получил изготовленный из цельной алюминиевой заготовки впускной коллектор с интегрированным воздушно-водяным интеркулером, облегченный стальной распредвал, титановые впускные клапаны и выпускные из инконеля, четырехуровневую систему смазки с сухим картером, а также два турбонагнетателя twin-scroll с подшипниками и титановый выхлоп.
Пиковая мощность «восьмёрки» — 1842 лошадиные силы и 1617 Нм крутящего момента, причем 1356 ньютонов доступны от 2000 оборотов в минуту до самой отсечки на 8000. Для сравнения: 8.0 W16 на Bugatti Chiron Super Sport 300+ имеет мощность 1600 сил и 1600 Нм момента, а 5.0 V8 на Koenigsegg Jesko — 1600 сил и 1526 Нм. Электрический Lotus Evija вне конкуренции: у него 2000 сил и 1700 Нм момента.
Гиперкар Hennessey Venom F5 дебютировал в 2017 году на шоу SEMA. Он построен на новом легком шасси и сделан полностью из углепластика. Масса машины — менее 1,3 тонны. У Venom F5 нет активной аэродинамики, но коэффициент аэродинамического сопротивления достигает 0,33. При этом у предшественника F5 — Venom GT — этот показатель был равен 0,44, а у Bugatti Chiron — 0,38.