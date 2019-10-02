Гиперкару Hennessey Venom F5 подарят 1842-сильный двигатель

Гиперкар Hennessey Venom F5 дебютировал в 2017 году на шоу SEMA. Он построен на новом легком шасси и сделан полностью из углепластика. Масса машины — менее 1,3 тонны. У Venom F5 нет активной аэродинамики, но коэффициент аэродинамического сопротивления достигает 0,33. При этом у предшественника F5 — Venom GT — этот показатель был равен 0,44, а у Bugatti Chiron — 0,38.