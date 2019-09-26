Коллекцию из 15 McLaren 720S посвятили скоростным поворотам

Серия McLaren 720S Coupé MSO Apex Collection — это пять разных тематических дизайнов, отражающих национальную принадлежность гоночного трека. Четыре автомобиля посвящены Великобритании и повороту Эбби (назван в честь старого аббатства Лаффилд) на трассе Сильверстоун. На карбоновых порогах суперкара — соответствующая надпись: 110mph (177 километров в час). Это максимальная скорость прохождения апекса в этом повороте.
Другие автомобили посвящены Германии и кривой Mobil 1 Хоккенхайма (скорость прохождения апекса — 137 километров в час), французскому автодрому Поль-Рикар и повороту Синь (167 километров в час), бельгийскому Спа-Франкоршам и повтору О Руж (166 километров в час), а также шикане Аскари (145 километров в час) на итальянской Монце.
Все суперкары Apex Collection оборудованы легким пакетом Track Pack с углепластиковыми ковшами и титановой балкой для крепления шеститочечных ремней безопасности, а также фирменным комплексом телеметрии. От отделения MSO 720S достались активный задний спойлер, выхлопная система, подрулевые лепестки и руль с отделкой алькантарой.
Изменений по технике нет. McLaren 720S Apex Collection оснащены 4,0-литровым твин-турбо двигателем V8, выдающим 720 лошадиных сил и 770 Нм момента. Коробка — семиступенчатый «робот» SSG. С места до ста километров в час суперкары разгоняются за 2,9 секунды, до 200 — за 7,8 секунды.