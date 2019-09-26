Коллекцию из 15 McLaren 720S посвятили скоростным поворотам

Другие автомобили посвящены Германии и кривой Mobil 1 Хоккенхайма (скорость прохождения апекса — 137 километров в час), французскому автодрому Поль-Рикар и повороту Синь (167 километров в час), бельгийскому Спа-Франкоршам и повтору О Руж (166 километров в час), а также шикане Аскари (145 километров в час) на итальянской Монце.