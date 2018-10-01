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9:21

Итальянское ателье возродит Ferrari 250 GTO

Ares Design из Модены выпустит 10 экземпляров купе на базе 812 Superfast или F12 Berlinetta

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Ателье Ares Design из Модены, руководит которым бывший генеральный директор Lotus Дэни Бахар, готово возродить легендарный Ferrari 250 GTO. Современная интерпретация исторического спорткара будет выпущена в количестве десяти штук. Цена «нового» купе с учетом покупки машины-донора составит около одного миллиона евро.

Во время интервью изданию Robb Report Бахар продемонстрировал рабочие эскизы спорткара — финализацией дизайна двухдверки команда художников занимается вместе с клиентом, заказавшим автомобиль. «Это современная интерпретация, а не копия, — подчеркивает глава Ares Design — Демонстрация наших возможностей».

Оригинальный 250 GTO по праву носит звание самого дорогого классического автомобиля: летом на аукционе машину 1963 года продали за 70 миллионов долларов или 4,6 миллиарда рублей по текущему курсу.

Донором для возрожденного 250 GTO может стать Ferrari F12 Berlinetta или более свежий 812 Superfast. В последнем случае под капотом спорткара будет стоять 6,5-литровый двигатель V12, выдающий 800 лошадиных сил и 718 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Для машины сделаю новый кузов, деталями подражающий оригинальному 250 GTO. Так, сходства добавят три воздухозаборника под передней кромкой капота, боковые жабры, вентиляционные отверстия на задних крыльях, горловина топливного бака рядом с дверцей багажника и стилизованные задние фонари.

Впрочем, для Ares Design этот проект не будет дебютным. Зимой ателье представило реплику спорткара De Tomaso Pantera семидесятых годов, построенную на базе Lamborghini Huracan. При этом во время презетации Бахар показал изображения еще одного суперкара в стиле ретро, вдохновением для которого станут гранд-туреры 365 GT4, 400 и 412, выпускавшиеся Ferrari между 1972 и 1989 годом.

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