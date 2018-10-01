Итальянское ателье возродит Ferrari 250 GTO

Впрочем, для Ares Design этот проект не будет дебютным. Зимой ателье представило реплику спорткара De Tomaso Pantera семидесятых годов, построенную на базе Lamborghini Huracan. При этом во время презетации Бахар показал изображения еще одного суперкара в стиле ретро, вдохновением для которого станут гранд-туреры 365 GT4, 400 и 412, выпускавшиеся Ferrari между 1972 и 1989 годом.