2,7 секунды до «сотни» и 715 сил: представлен родстер Ares S1

Кузов родстера, как и недавно представленного купе Ares S, полностью изготовлен из карбона. При этом у открытой версии отсутствует лобовое стекло, зато имеются два ветровых дефлектора, разработанных фирмой Centro Stile. Они перенаправляют воздушный поток в воздухозаборники за подголовниками. В остальном же новинка повторяет Ares S.

Мотор тот же, что и у купе: 6,2-литровый безнаддувный V8, расположенный за спинками кресел, форсированный до 715 лошадиных сил и 968 Нм крутящего момента. Этот же агрегат устанавливается на Chevrolet Corvette восьмого поколения, но на нём он развивает 502 силы и 637 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод – задний.