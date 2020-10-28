2,7 секунды до «сотни» и 715 сил: представлен родстер Ares S1

Кузов родстера, как и недавно представленного купе Ares S, полностью изготовлен из карбона. При этом у открытой версии отсутствует лобовое стекло, зато имеются два ветровых дефлектора, разработанных фирмой Centro Stile. Они перенаправляют воздушный поток в воздухозаборники за подголовниками. В остальном же новинка повторяет Ares S.
Мотор тот же, что и у купе: 6,2-литровый безнаддувный V8, расположенный за спинками кресел, форсированный до 715 лошадиных сил и 968 Нм крутящего момента. Этот же агрегат устанавливается на Chevrolet Corvette восьмого поколения, но на нём он развивает 502 силы и 637 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод – задний.
Фото: Ares Design
Стоимость родстера пока не названа, зато известно, что цена купе составляет 500 тысяч евро (более 44 миллионов рублей по текущему курсу). Для сравнения, стартовая цена Corvette Stingray в 10 раз меньше – 58,9 тысячи долларов (4,4 миллиона рублей).
Ателье Ares Design было основано в 2014 году, базируется в итальянской Модене, а руководит им бывший глава Lotus Дэни Бахар. В числе недавних проектов компании – Panther ProgettoUno, стилизованный под легендарную De Tomaso Pantera. Кроме того, фирма готовит «хрустальный» автомобиль совместно с французским производителем хрусталя Lalique. Его премьера должна состояться до конца 2020 года.