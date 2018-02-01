Итальянское тюнинг-ателье возродит известный гранд-турер Ferrari

Кузовное ателье Ares Design из итальянской Модены, основанная экс-главой Lotus Дэни Бахаром, анонсировало разработку еще одного ретросуперкара. Эскизы автомобиля были продемонстрированы во время презентации прототипа Project Panther — современной интерпретации легендарного De Tomaso Pantera.

Вдохновением для суперкара, получившего название Project Pony, станут гранд-туреры, выпускавшиеся Ferrari между 1972 и 1989 годом. Речь идет о моделях 365 GT4 2+2, 400 и 412. Это автомобили с переднемоторной компоновкой, двигателями V12, а в случае с 400-й еще и с автоматической трансмиссией.

Ferrari 412

Project Pony построят на шасси GTC4Lusso. От машины-донора он получит 6,3-литровый «атмосферник» V12 мощностью 690 лошадиных сил (697 Нм) и семиступенчатый «робот». Кузов суперкара в стилистике Ferrari 412 сделают из углеродного волокна.

Предыдущий проект компании — Project Panther — построен на базе Lamborghini Huracan. У автомобиля уникальный углепластикой кузов, убирающиеся в передние крылья фары и выхлопная система, копирующая оригинальную на De Tomaso Pantera.

Ares Corvette Stingray построен на тележке от Corvette C7. Он оснащен 6,2-литровой «восьмеркой» мощностью 532 лошадиные силы.

Помимо Project Panther в активе Ares Design есть внедорожник X-Raid, построенный на базе Mercedes-Benz G 63 AMG, и рестомод Corvette Stingray. В виде концептов существуют кабриолет и шутинг-брейк Tesla, а также купе Bentley Mulsanne.