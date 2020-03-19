Nissan запатентовал в России название электрического кроссовера

Зачастую автопроизводители регистрируют в Роспатенте новые товарные знаки просто на всякий случай, чтобы его не заняли другие, хотя заранее знают, что на рынке модель точно не появится.

Однако с электрическим кроссовером Nissan ситуация иная — есть все шансы, что новинку будут поставлять и на отечественный рынок. Хотя информация еще не подтверждена официально представителями японской компании, многие эксперты и журналисты сходятся в мнении на этот счет.