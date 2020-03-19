Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:52

Nissan запатентовал в России название электрического кроссовера

В базе Роспатента появился товарный знак Ariya

Анастасия Дубина
Компания Nissan получила патент в России на товарный знак Ariya — пятиместный электрический кроссовер марки, который должен встать на конвейер в ближайшие годы.

Зачастую автопроизводители регистрируют в Роспатенте новые товарные знаки просто на всякий случай, чтобы его не заняли другие, хотя заранее знают, что на рынке модель точно не появится.

Однако с электрическим кроссовером Nissan ситуация иная — есть все шансы, что новинку будут поставлять и на отечественный рынок. Хотя информация еще не подтверждена официально представителями японской компании, многие эксперты и журналисты сходятся в мнении на этот счет.

Концепт, близкий к серийной версии, представили на Токийском автосалоне в октябре прошлого 2019 года. В его основу легла новая модульная платформа для электрокаров, а силовая установка состоит из двух моторов и может контролировать момент на каждом колесе.

Шоу-кар оснастили системой полуавтономного вождения, которая позволяет двигаться в рамках одной полосы без рук, а также помогает съезжать с многоголосных автомагистралей и дистанционно парковать автомобиль.

Ожидается, что серийная версия кроссовера в первую очередь появится на американском рынке уже в 2021 году. О том, когда его стоит ожидать в России, пока что никакой информации нет.

Источник: Роспатент