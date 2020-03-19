Nissan запатентовал в России название электрического кроссовера

Зачастую автопроизводители регистрируют в Роспатенте новые товарные знаки просто на всякий случай, чтобы его не заняли другие, хотя заранее знают, что на рынке модель точно не появится.
Однако с электрическим кроссовером Nissan ситуация иная — есть все шансы, что новинку будут поставлять и на отечественный рынок. Хотя информация еще не подтверждена официально представителями японской компании, многие эксперты и журналисты сходятся в мнении на этот счет.
Концепт, близкий к серийной версии, представили на Токийском автосалоне в октябре прошлого 2019 года. В его основу легла новая модульная платформа для электрокаров, а силовая установка состоит из двух моторов и может контролировать момент на каждом колесе.
Шоу-кар оснастили системой полуавтономного вождения, которая позволяет двигаться в рамках одной полосы без рук, а также помогает съезжать с многоголосных автомагистралей и дистанционно парковать автомобиль.
Ожидается, что серийная версия кроссовера в первую очередь появится на американском рынке уже в 2021 году. О том, когда его стоит ожидать в России, пока что никакой информации нет.
Источник: Роспатент