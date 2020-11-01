Renault сделает из Arkana кроссовер Megane Conquest

Интерьер европейских Arkana/Megane Conquest совсем другой: в перечне опций есть виртуальная приборная панель, информационно-развлекательный комплекс с вертикально-ориентированным тачскрином, камеры кругового обзора, системы контроля полосы и адаптивный круиз-контроль, а электромеханический стояночный тормоз входит в базовое оснащение.

Зато российская Arkana отличается увеличенным на 19 миллиметров дорожным просветом и может быть полноприводной, тогда как «глобальный» кроссовер исключительно переднеприводный.