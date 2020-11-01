13:31

Renault сделает из Arkana кроссовер Megane Conquest

«Глобальную» версию кросс-купе переименуют в странах Восточной Европы

© Renault
Сергей Ильин
Компания Renault превратит Arkana в кроссовер Megane Conquest — уникальное имя купеобразный вседорожник получит в странах Восточной Европы. К техническим доработкам переименование не приведёт: Megane Conquest будет идентичен «глобальной» Arkana, то есть разделит платформу CMF-B с актуальными Clio и Captur.

Renault решила отказаться от имени Arkana, чтобы избежать нежелательных ассоциаций с сербским политиком и авторитетным бизнесменом Желько Ражнатовичем, известным в странах бывшей Югославии под псевдонимом Аркан. А чтобы покупатели не путали новинку с другими моделями семейства Megane, для обозначения кросс-купе возродили приставку Conquest.

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Фото: Renault Megane Conquest R.S. Line

Во всём остальном Renault Megane Conquest для Восточной Европы повторяет южнокорейский Samsung XM3: внешне новинка похожа на российскую Arkana, но в основе более продвинутая «тележка» CMF-B, а не модернизированное шасси B0. Как следствие, покупатели получат возможность заказать кросс-купе со спортивным обвесом и декором R.S. Line, а также гибридной силовой установкой E-Tech.

Интерьер Renault Megane Conquest R.S. Line

Интерьер европейских Arkana/Megane Conquest совсем другой: в перечне опций есть виртуальная приборная панель, информационно-развлекательный комплекс с вертикально-ориентированным тачскрином, камеры кругового обзора, системы контроля полосы и адаптивный круиз-контроль, а электромеханический стояночный тормоз входит в базовое оснащение.

Зато российская Arkana отличается увеличенным на 19 миллиметров дорожным просветом и может быть полноприводной, тогда как «глобальный» кроссовер исключительно переднеприводный.

Собирать Renault Arkana/Megane Conquest для Европы будут на корейском заводе французского концерна; поставки кросс-купе начнутся в начале 2021 года. У «настоящего» Megane также может появиться исполнение с форм-фактором кроссовера, но расширение линейки состоится не раньше, чем через год, после смены поколений.