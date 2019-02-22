Раскрыта внешность кросс-купе Renault Arkana

Купе-кроссовер Renault Arkana построен на модернизированной платформе B0, его дизайн — заслуга сотрудников французского дизайн-центра марки. Серийная «Аркана» получит «абсолютно новый силовой агрегат», предположительно, турбомотор объемом 1,33 литра, разработанный совместно с Daimler. Вседорожник предложат с «механикой» или вариатором, а также передним или полным приводом.
Представленный в прошлом году на Московском автосалоне шоу-кар был максимально приближен к серийному автомобилю. Сборку кроссовера наладят на заводе «Рено» в Москве. По предварительной информации, продажи Renault Arkana начнутся в первой половине этого года.
Выпуск бразильского аналога начнутся позже — на конвейер завода в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс кроссовер встанет в 2021 году.