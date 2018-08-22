Стало известно имя нового кроссовера Renault для России

Продажи Renault Arkana начнутся в следующем году. Модель займет особое место в линейке французской марки, во многом благодаря уникальным стилистическим и технологическим решениям, несвойственным сегменту. Технические характеристики кроссовера объявят в рамках серии мероприятий, предшествующих выходу модели на рынок.

В конце июня Renault опубликовала первое изображение нового кроссовера. Одновременно с этим появилась и предварительная информация о машине. По слухам, в основе Arkana будет лежать платформа Global Access (B0), а сама модель станет тем самым кросс-купе C-SUV, который планируется продавать также в Китае, Бразилии и Южной Корее.

Позднее в Сети появились фотографии закамуфлированного прототипа купеобразного кроссовера. На них видно, что внешне машина будет отличаться от Renault Kaptur, а также получит заваленную линию крыши и бокового остекления.