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13:49

Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа

Пока машину можно заказать только в топовой модификации

За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana. Автомобиль пока можно заказать только через онлайн-шоурум и в единственной модификации Edition One. В общей сложности в лист ожидания на приобретение вседорожника записалось более 10 тысяч человек.
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«Аркана» дебютировала 23 мая. Кроссовер представлен в топовой модификации Edition One. В ее оснащение входит климат-контроль, светодиодные фары, мультимедийный комплекс, аудиосистема Bose, системы кругового обзора, слежения за мертвыми зонами и бесключевого доступа.

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Вседорожник доступен только со 150-сильным турбомотором объемом 1,3 литра, работающим в паре с вариатором (другие силовые установки появятся позднее). Машина может быть как с передним, так и с полным приводом.

Моноприводный кроссовер стоит 1 419 990 рублей, а вариант с полным приводом – 1 499 990 рублей. Покупатели машины могут заказать в онлайн-шоуруме услугу доставки автомобиля на дом.

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