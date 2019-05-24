Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа

За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana. Автомобиль пока можно заказать только через онлайн-шоурум и в единственной модификации Edition One. В общей сложности в лист ожидания на приобретение вседорожника записалось более 10 тысяч человек.