Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа

«Аркана» дебютировала 23 мая. Кроссовер представлен в топовой модификации Edition One. В ее оснащение входит климат-контроль, светодиодные фары, мультимедийный комплекс, аудиосистема Bose, системы кругового обзора, слежения за мертвыми зонами и бесключевого доступа.
1 / 4
Вседорожник доступен только со 150-сильным турбомотором объемом 1,3 литра, работающим в паре с вариатором (другие силовые установки появятся позднее). Машина может быть как с передним, так и с полным приводом.
Моноприводный кроссовер стоит 1 419 990 рублей, а вариант с полным приводом – 1 499 990 рублей. Покупатели машины могут заказать в онлайн-шоуруме услугу доставки автомобиля на дом.