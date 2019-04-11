Компания Renault раскрыла подробности о кросс-купе Arkana для России

Основа Renault Arkana — модульная платформа нового поколения. Это сильно модернизированный вариант знакомой по другим моделям марки «тележки» Global Access (B0), на 55 процентов состоящий из новых компонентов. Кроссоверы с передним приводом будут оснащаться задней балкой, а полноприводные машины — многорычажкой. Усилитель руля — электрический. На низких скоростях он позволил на 40 процентов снизить усилие, а на высоких — обеспечить лучшую обратную связь и уменьшить вибрации.
«Аркана» станет первой моделью Renault на российском рынке, оснащенной 1,3-литровой «турбочетверкой» TCe 150, разработанной совместно с Daimler. Агрегат выдает 150 сил (250 Нм) и работает в паре с вариатором.
Полноприводным кроссоверам доступно три режима работы трансмиссии: исключительно переднеприводный, автоматическое подключение задней оси при пробуксовке и принудительная блокировка электронноуправляемой межосевой муфты.
Предсерийный Renault Arkana представили в прошлом году на Московском автосалоне. Сборку кроссовера планируют наладить на заводе «Рено» в Москве. Продажи модели начнутся в первой половине этого года.