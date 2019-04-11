Компания Renault раскрыла подробности о кросс-купе Arkana для России

Основа Renault Arkana — модульная платформа нового поколения. Это сильно модернизированный вариант знакомой по другим моделям марки «тележки» Global Access (B0), на 55 процентов состоящий из новых компонентов. Кроссоверы с передним приводом будут оснащаться задней балкой, а полноприводные машины — многорычажкой. Усилитель руля — электрический. На низких скоростях он позволил на 40 процентов снизить усилие, а на высоких — обеспечить лучшую обратную связь и уменьшить вибрации.