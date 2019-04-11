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12:40

Компания Renault раскрыла подробности о кросс-купе Arkana для России

Кроссовер получит турбомотор, разработанный совместно с Daimler

Российский офис Renault рассказал о технической начинке купеобразного кроссовера Arkana, продажи которого начнутся в первой половине этого года. Вседорожник получит турбированный двигатель от нового Duster, рулевой механизм с электроусилителем и дорожный просвет 205 миллиметров.
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Основа Renault Arkana — модульная платформа нового поколения. Это сильно модернизированный вариант знакомой по другим моделям марки «тележки» Global Access (B0), на 55 процентов состоящий из новых компонентов. Кроссоверы с передним приводом будут оснащаться задней балкой, а полноприводные машины — многорычажкой. Усилитель руля — электрический. На низких скоростях он позволил на 40 процентов снизить усилие, а на высоких — обеспечить лучшую обратную связь и уменьшить вибрации.

«Аркана» станет первой моделью Renault на российском рынке, оснащенной 1,3-литровой «турбочетверкой» TCe 150, разработанной совместно с Daimler. Агрегат выдает 150 сил (250 Нм) и работает в паре с вариатором.

Полноприводным кроссоверам доступно три режима работы трансмиссии: исключительно переднеприводный, автоматическое подключение задней оси при пробуксовке и принудительная блокировка электронноуправляемой межосевой муфты.

Предсерийный Renault Arkana представили в прошлом году на Московском автосалоне. Сборку кроссовера планируют наладить на заводе «Рено» в Москве. Продажи модели начнутся в первой половине этого года.

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