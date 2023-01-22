Посмотрите на единственный в мире броневик VW Golf GTI

Посмотрите на единственный в мире броневик VW Golf GTIИз нового хот-хэтча сделали защищённую капсулу
Южноафриканская фирма Armormax показала единственный в мире броневик Volkswagen Golf GTI восьмого поколения. Пятидверка стала тяжелее всего на 180 килограммов, при этом у автомобиля появилась скрытая баллистическая защита по классу B4 (спасает от пистолетов и короткоствольных ружей). Специалисты установили пуленепробиваемые стёкла и вживили в кузов лёгкие композитные листы. Интересная деталь — многослойный и функциональный стеклянный люк сверху.
Маркетологи Armormax утверждают, что спрос на бронированный Volkswagen Golf GTI «удивительно высок». Хот-хэтчи приобретают частные охранные компании, чтобы использовать в качестве средства передвижения для групп быстрого реагирования. Особо отмечается, что защищённая пятидверка почти не отличается внешне от обычной.
Опознать броневик сможет только специалист по утолщённой кромке лобового стекла. Ещё один маркер новинки — система связи, которая позволит взаимодействовать с внешним миром, не опуская боковых стёкол. Специалисты Armormax во второй раз работают над защитой Volkswagen Golf: в прошлый раз южноафриканские мастера забронировали всё семейство Golf седьмого поколения.
В портфолио Armormax есть почти три десятка различных броневиков. Есть другие нестандартные машины: защищённый Jaguar I-Pace или Subaru Crosstrek. Броня по классу B4 востребована в африканских и южноамериканских странах, лидирующих по числу вооруженных нападений.