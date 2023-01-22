Посмотрите на единственный в мире броневик VW Golf GTI

Опознать броневик сможет только специалист по утолщённой кромке лобового стекла. Ещё один маркер новинки — система связи, которая позволит взаимодействовать с внешним миром, не опуская боковых стёкол. Специалисты Armormax во второй раз работают над защитой Volkswagen Golf: в прошлый раз южноафриканские мастера забронировали всё семейство Golf седьмого поколения.