Из Mercedes-AMG G 63 сделали шестиметровый бронированный лимузин

Конфигурацию салона полностью пересмотрели, однако не стали добавлять дополнительные сиденья. Появившееся пространство отдали под комфорт пассажиров, установив раздельные «капитанские» кресла с массажем и обогревом. По заказу клиента обивку выполнят из натуральной кожи или алькантары.
Пассажирская часть отделена от водительской широкоформатным 4K-телевизором на электроприводе, который поднимается из перегородки. Кроме этого, в салоне имеются выдвижной бар и пульт управления, с помощью которого можно управлять телевизором, аудиосистемой, светом и другими функциями.
Фото: Inkas Armored Vehicle Manufacturing
Лимузин бронирован «на 360 градусов» и имеет защиту по классу BR6, способную выдержать обстрел из автоматов пулями калибра 7,62 x 51 (в том числе, автомата Калашникова) или одновременный разрыв двух гранат.
В движение лимузин приводится стандартной 4,0-литровой «битурбовосьмеркой» мощностью 585 лошадиных сил (850 Нм). Динамические характеристики потяжелевшего «Гелендвагена» не называются. Обычный внедорожник разгоняется с места до 100 километров в час за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 220 километров в час.
Видео: Inkas Armored / YouTube
Стоимость G 63 AMG от Inkas неизвестна. Сконструированный канадцами лимузин на базе G-Class предыдущего поколения оценивался в миллион долларов.
Ранее свою версию бронированного Mercedes-Benz G-Class показала немецкая фирма Mansory. Внедорожник получил карбоновый кузов, широкофюзеляжный обвес, два типа брони на выбор и форсированный до 700 или 800 лошадиных сил V8.