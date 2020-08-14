Из Mercedes-AMG G 63 сделали шестиметровый бронированный лимузин

Конфигурацию салона полностью пересмотрели, однако не стали добавлять дополнительные сиденья. Появившееся пространство отдали под комфорт пассажиров, установив раздельные «капитанские» кресла с массажем и обогревом. По заказу клиента обивку выполнят из натуральной кожи или алькантары.

Пассажирская часть отделена от водительской широкоформатным 4K-телевизором на электроприводе, который поднимается из перегородки. Кроме этого, в салоне имеются выдвижной бар и пульт управления, с помощью которого можно управлять телевизором, аудиосистемой, светом и другими функциями.