Aston Martin переведет классические модели на электротягу

В компании рассчитывают, что перевод классических автомобилей на электротягу в будущем позволит вписаться в новые экологические правила, ограничивающие использование машин с традиционными ДВС. «Кассета», по сути, смонтированные в общем корпусе электромотор, блок батарей и силовая электроника, устанавливается на штатные места крепления двигателя и коробки передач. В случае необходимости конверсию можно «обратить» и вернуть автомобиль к оригинальному состоянию.