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11:24

Aston Martin переведет классические модели на электротягу

Компания представила комплект для обратимой конверсии исторических моделей

Подразделение Aston Martin Works, которое реставрирует классические «Астоны», разработало первый в мире «кассетный» набор для конверсии исторических моделей с ДВС в электрокары. Первым новую силовую установку получил DB6 MkII Volante образца 1970 года, который был построен на предприятии в Ньюпорте Пагнелле, где сейчас находится центр Aston Martin Works.

В компании рассчитывают, что перевод классических автомобилей на электротягу в будущем позволит вписаться в новые экологические правила, ограничивающие использование машин с традиционными ДВС. «Кассета», по сути, смонтированные в общем корпусе электромотор, блок батарей и силовая электроника, устанавливается на штатные места крепления двигателя и коробки передач. В случае необходимости конверсию можно «обратить» и вернуть автомобиль к оригинальному состоянию.

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При разработке силовой установки использовался опыт, полученный командой инженеров на последних этапах разработки электрического Rapide E и моделирования будущих моделей бренда Lagonda. Основой серийного варианта «кассеты» станут ключевые компоненты силовой установки Rapide E, а контроль за расходованием электроэнергии будет осуществляться через установленный в салоне дисплей. Переоборудовать клиентские машины Aston Martin Works начнет уже в следующем году.

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Перевести классику на электротягу пытается и Jaguar, но ради сохранения аутентичности такая конверсия также будет обратимой. Как это будет выглядеть компания продемонстрировала на примере E-Type Zero — родстера с 299-сильным электромотором, одноступенчатой редукционной передачей и батареей емкостью 40 киловатт-часов. Без подзарядки электрический E-Type может проезжать до 270 километров.

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