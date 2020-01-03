Aston Martin придумал гибридное салонное зеркало нового поколения

Предложенная Gentex система заднего вида состоит из трех камер и салонного зеркала Full Display Mirror (FDM) с интегрированным жидкокристаллическим дисплеем. На него транслируется потоковое видео, причем картинку можно компоновать по своему усмотрению. Камеры вмонтированы в крышу и боковые зеркала; есть автоподстройка изображения, когда угол обзора автоматически адаптируется к изменению положения зеркала.
Дисплей FDM уже используется на коллекционном Aston Martin DBS GT Zagato. Крыша купе изготовлена из цельного куска углепластика и лишена заднего стекла, а решение Gentex с одной камерой позволяет обойти ограничение обзорности и транслировать внутрь салона панорамную картинку высокой четкости. Гибридная Camera Monitoring System (CMS) с тремя камерами вполне может появиться на будущих «Астонах».
Также в первые дни 2020 года Aston Martin представил фирменный вертолет. Он построен в сотрудничестве с Airbus Corporate Helicopters и оборудован салоном в стиле купе DB11. Для ACH130 Aston Martin Edition дизайнеры марки придумали четыре варианта ливреи и соответствующее им оформление интерьера