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16:27

Aston Martin придумал гибридное салонное зеркало нового поколения

На нем отображается видео сразу с трех внешних камер

Алексей Носаченко
Производитель автокомпонентов Gentex Corporation и Aston Martin анонсировали разработку гибридного салонного зеркала нового поколения для будущих автомобилей британской марки. Рабочий прототип установят на DBS Superleggera и покажут на CES.

Предложенная Gentex система заднего вида состоит из трех камер и салонного зеркала Full Display Mirror (FDM) с интегрированным жидкокристаллическим дисплеем. На него транслируется потоковое видео, причем картинку можно компоновать по своему усмотрению. Камеры вмонтированы в крышу и боковые зеркала; есть автоподстройка изображения, когда угол обзора автоматически адаптируется к изменению положения зеркала.

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Дисплей FDM уже используется на коллекционном Aston Martin DBS GT Zagato. Крыша купе изготовлена из цельного куска углепластика и лишена заднего стекла, а решение Gentex с одной камерой позволяет обойти ограничение обзорности и транслировать внутрь салона панорамную картинку высокой четкости. Гибридная Camera Monitoring System (CMS) с тремя камерами вполне может появиться на будущих «Астонах».

Также в первые дни 2020 года Aston Martin представил фирменный вертолет. Он построен в сотрудничестве с Airbus Corporate Helicopters и оборудован салоном в стиле купе DB11. Для ACH130 Aston Martin Edition дизайнеры марки придумали четыре варианта ливреи и соответствующее им оформление интерьера