Aston Martin придумал гибридное салонное зеркало нового поколения

Предложенная Gentex система заднего вида состоит из трех камер и салонного зеркала Full Display Mirror (FDM) с интегрированным жидкокристаллическим дисплеем. На него транслируется потоковое видео, причем картинку можно компоновать по своему усмотрению. Камеры вмонтированы в крышу и боковые зеркала; есть автоподстройка изображения, когда угол обзора автоматически адаптируется к изменению положения зеркала.