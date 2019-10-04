Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории

Aston Martin DBS GT Zagato построен на базе самой быстрой серийной модели британской марки — купе DBS Superleggera. От машины-донора автомобиль отличится крышей из цельного куска углепластика и решеткой радиатора с подвижными «чешуйками» из анодированного металла. Все 19 экземпляров DBS GT Zagato будут окрашены в цвет Supernova Red и украшены логотипами из 18-каратного золота.