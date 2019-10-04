Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории

Aston Martin DBS GT Zagato построен на базе самой быстрой серийной модели британской марки — купе DBS Superleggera. От машины-донора автомобиль отличится крышей из цельного куска углепластика и решеткой радиатора с подвижными «чешуйками» из анодированного металла. Все 19 экземпляров DBS GT Zagato будут окрашены в цвет Supernova Red и украшены логотипами из 18-каратного золота.
В салоне — черно-красная цветовая гамма, сиденья с обивкой стеганой кожей, карбоновые детали с плетением «атласный твил». Центральный тоннель, выполненный в виде седла, можно украсить «напечатанным углепластиком», алюминием или методом вакуумного напыления нанести на него тонкий слой золота. По заказу клиента, используя аддитивные технологии, Aston Martin готов изготовить деталь с любой фактурой и из любого материала.
Под капотом Aston Martin DBS GT Zagato сохранился 5,2-литровый мотор V12 с двумя турбонагнетателями: он выдает 725 сил (900 Нм) и разгоняет обычный DBS Superleggera до 100 километров в час за 3,4 секунды. Динамика разгона лимитированной версии пока не сообщается.
Коллекционное издание DBZ Centenary Collection посвящено 100-летнему юбилею ателье Zagato. Помимо современного DBS GT Zagato, в него входит винтажный DB4 GT Zagato Continuation — максимально приближенная к оригиналу реплика культового спорткара 60-х.
Автомобили можно купить только парой, а их цена в Великобритании составляет шесть миллионов фунтов стерлингов. Российский дистрибьютор Aston Martin готов продать набор за 762 миллиона рублей.