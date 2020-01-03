Aston Martin представил фирменный вертолет

Для команды дизайнеров Aston Martin сотрудничество с коллегами из Airbus Corporate Helicopters стала первым опытом подобного рода. Проработка стилистики ACH130 Aston Martin Edition заняла более года, но судя по отзывам руководства, и там, и там осталось довольны результатом.

Для фирменного астоновского вертолета придумали четыре варианта ливреи и соответствующее им оформление салона. Первый экземпляр выкрасили в оттенок Stirling Green, который в нижней части кабины переходит в черный Jet Black, а на обтекателях двигателя — в Skyfall Silver. Другие доступные колеры — серый Xenon Grey, бронзовый Arizona и черный с синим отливом Ultramarine Black. Салон отделан черной микрофиброй в сочетании с кожей Oxford Tan, Pure Black, Cormorant или Ivory.