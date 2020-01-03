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15:07

Aston Martin представил фирменный вертолет

Его салон выполнен в стиле купе DB11

Алексей Носаченко
Компании Aston Martin и Airbus Corporate Helicopters представили свой первый совместный проект, специальную версию вертолёта ACH130 под названием Aston Martin Edition. Новинка, стилистика которой разработана командой Марека Рейхмана, будет доступна в четырех разных расцветках, с салоном в стиле купе DB11 и беспрецедентным уровнем отделки.

Для команды дизайнеров Aston Martin сотрудничество с коллегами из Airbus Corporate Helicopters стала первым опытом подобного рода. Проработка стилистики ACH130 Aston Martin Edition заняла более года, но судя по отзывам руководства, и там, и там осталось довольны результатом.

Для фирменного астоновского вертолета придумали четыре варианта ливреи и соответствующее им оформление салона. Первый экземпляр выкрасили в оттенок Stirling Green, который в нижней части кабины переходит в черный Jet Black, а на обтекателях двигателя — в Skyfall Silver. Другие доступные колеры — серый Xenon Grey, бронзовый Arizona и черный с синим отливом Ultramarine Black. Салон отделан черной микрофиброй в сочетании с кожей Oxford Tan, Pure Black, Cormorant или Ivory.

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Материалы такие же, как в автомобилях Aston Martin. На спинки передних кресел нанесена декоративная перфорация, которую можно встретить на DB11; двери отделаны натуральной кожей, в разных местах салона выполнены тиснения в форме фирменных крыльев Aston Martin. На панели приборов — специальная табличка с логотипами партнеров, номером вертолета в серии, а также именем владельца (наносится по желанию).

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Цену ACH130 Aston Martin Edition готовы предоставить по запросу. Начало поставок намечено на I квартал 2020 года. Обычный вертолет Airbus стоит около трех миллионов евро, что эквивалентно 207 миллионам рублей.

Для студии Aston Martin Design это уже не первый опыт создания отвлеченных от автомобилей вещей. Прежде собранная Рейманом группа дизайнеров отметилась оформлением внутренних помещений брендированного «Астоном» жилого комплекса, приняла участие в разработке первого в истории бренда мотоцикла и запуске услуги Aston Martin Automotive Galleries and Lairs, предлагающей клиентам проектирование гаражей и уникальных выставочных площадок под ключ.