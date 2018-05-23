Aston Martin DB5 Джеймса Бонда продадут на аукционе

Аукционный дом Bonhams в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде выставит на торги легендарный британский классический спорткар Aston Martin DB5 образца 1965 года. Уникальность автомобиля заключается в том, что им управлял Пирс Броснан в фильме о Джеймсе Бонде «Золотой глаз». Ориентировочная цена автомобиля — 1,2-1,6 миллиона фунтов стерлингов (98,7-131,6 миллиона рублей).

Выставленный на продажу автомобиль текущий владелец приобрел в 2001 году. Спорткар стал самым ценным объектом истории «Бондианы», из когда-либо проданных. Именно этот DB5 появлялся в экспозиции Национального автомобильного музея Англии и на выставке «Бонд в движении» лондонского музея кино.

«DB5 — один из самых узнаваемых и желанных британских классических автомобилей в мире, — говорит директор транспортного департамента Bonhams Шолто Гилбертсон. — Каждый поклонник помнит ту захватывающую погоню из фильма. Именно поэтому этот Aston Martin по-настоящему особенный».

Aston Martin DB5 выпускали с 1963 по 1965 год. Всего было собрано 1059 экземпляров модели. Спорткар был доступен в кузове купе, родстер и шутинг-брейк. DB5 оснащался четырехлитровой рядной «шестеркой», которая выдавала 286 лошадиных сил и 390 Нм крутящего момента. Сочетался агрегат с пятиступенчатой механической коробкой передач или трехдиапазонным «автоматом».

С места до 60 миль в час (96 километров в час) Aston Martin DB5 разгонялся за восемь секунд. Его максимальная скорость составляла 230 километров в час.