В Aston Martin DBX появится отсек для хранения оружия и сушилка для обуви

Премьера DBX запланирована на декабрь, а в продажу новинка поступит только в начале следующего года. Однако то, что автомобиль до сих пор не представлен официально, не помешало Aston Martin выпустить целую коллекцию фирменных аксессуаров.

В список входит, например, пакет «Снег», который включает чехол для лыж и специальные крепления на крыше, а также сушилку для лыжных ботинок. Комплект «Туризм» предусмотрен для поездок на дальние расстояния: четыре фирменных чемодана, запираемый багажный отсек под передним креслом и аптечка с лекарствами, которые могут понадобиться в дороге.