В Aston Martin DBX появится отсек для хранения оружия и сушилка для обуви

Премьера DBX запланирована на декабрь, а в продажу новинка поступит только в начале следующего года. Однако то, что автомобиль до сих пор не представлен официально, не помешало Aston Martin выпустить целую коллекцию фирменных аксессуаров.
В список входит, например, пакет «Снег», который включает чехол для лыж и специальные крепления на крыше, а также сушилку для лыжных ботинок. Комплект «Туризм» предусмотрен для поездок на дальние расстояния: четыре фирменных чемодана, запираемый багажный отсек под передним креслом и аптечка с лекарствами, которые могут понадобиться в дороге.
В зависимости от выбранного комплекта, можно дооснастить кроссовер креплениями для велосипедов или досок для серфинга. Состоятельным охотникам может понравится держатель для ружья и специальный отсек для хранения оружия.
Имеется и набор для перевозки домашних животных, в который входят перегородка между багажным отделением и салоном и защитная накладка на бампер, а также портативная мойка. Для любителей трапез на открытом воздухе имеется складная корзина для пикника, плед и держатель для зонта.
Известно, что в России уже собрали 50 предзаказов на Aston Martin DBX, хотя цен производитель ещё не объявлял. Первый кроссовер британской марки оснастят с 4,0-литровой «битурбовосьмеркой» с отдачей 550 сил и 700 Нм момента — самой мощной в линейке. Платформа DBX в будущем ляжет в основу моделей Lagonda, в числе которых есть ультрароскошный кроссовер.