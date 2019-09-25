Кроссовер Aston Martin получит самый мощный V8 в линейке

Программа дорожных испытаний DBX стала самой интенсивной и сложной за всю историю Aston Martin. Прототипы кроссовера выезжали на раллийную трассу в Северном Уэльсе, полигон Pirelli в Швеции, трассу Сильверстоун и, конечно же, излюбленный автопроизводителям Нюрбургринг. На немецком автодроме DBX проходил повороты на такой же скорости, как Vantage, а перегрузки при торможениях были больше, чем у DBS Superleggera. Время круга — менее восьми минут, что на уровне Porsche Cayenne Turbo S (7:59,74).