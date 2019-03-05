Марка Lagonda раскрыла вседорожник в стиле роскошных суперъяхт

В компании уверены, что ключ, как физический объект, в будущем все еще будет играть важную роль, поэтому в «Лагонде» благодаря электромагнитам он левитирует между передними креслами.

Еще одна особенность Lagonda All-Terrain — задняя полка, которая выдвигается из пола багажника. Она играет роль дополнительной платформы: на нее можно сесть, чтобы полюбоваться пейзажем, или использовать для пикника.