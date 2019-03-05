Марка Lagonda раскрыла вседорожник в стиле роскошных суперъяхт

По словам представителей производителя, Lagonda All-Terrain — это исследование недалекого будущего, а также попытка усовершенствовать фирменную стилистику, которую к серийным автомобилям адаптируют к 2022 году. Ключевые элементы языка дизайна кроссовера позаимствованы из мира суперъяхт.
Как и электролимузин Lagonda Vision, All-Terrain оснастили поднимающейся секцией крыши и открывающимися против хода движения задними дверями, которые облегчают посадку в автомобиль. В салоне концепта установлены четыре раздельных кресла (в автономном режиме езды передние можно развернуть на 180 градусов), цифровая приборная панель интегрирована в руль, а сенсорный дисплей бортовой системы — в центральный тоннель. Для отделке интерьера используются мягкие и натуральные материалы, например, кашемир.
В компании уверены, что ключ, как физический объект, в будущем все еще будет играть важную роль, поэтому в «Лагонде» благодаря электромагнитам он левитирует между передними креслами.
Еще одна особенность Lagonda All-Terrain — задняя полка, которая выдвигается из пола багажника. Она играет роль дополнительной платформы: на нее можно сесть, чтобы полюбоваться пейзажем, или использовать для пикника.
Сборка серийных «Лагонд» будет налажена на заводе в уэльском Сейнт Атане. Первые автомобили сойдут с конвейера в 2022 году.