Почти как Lamborghini Urus: названа цена первого кроссовера Aston Martin

От немецкой марки Aston Martin DBX досталась и силовая установка: «турбовосьмерка» 4.0 мощностью 550 сил и 700 Нм крутящего момента. Мотор работает в тандеме с девятидиапазонным «автоматом» и полным приводом с муфтой подключения передней оси.

Через две недели кроссовер дебютирует в Пекине. Прием предварительных заказов уже начался, в том числе и в России. После первой демонстрации автомобиля в начале октября местный дилер собрал около трех десятков заявок на покупку люксового автомобиля.