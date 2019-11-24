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16:59

Вседорожник Aston Martin DBX оснастят мотором V12

Первый кроссовер марки получит более производительные версии

© Aston Martin
Генеральный директор Aston Martin Энди Палмер намекнул на разработку более мощных модификаций вседорожника DBX. В беседе с изданием Road & Track англичанин рассказал, что в течение жизненного цикла кроссовер обзаведётся другими двигателями, а также выйдет на рынок в «трековой» спецверсии AMR.

Aston Martin DBX дебютировал на этой неделе с безальтернативным 550-сильным (700 Нм крутящего момента) двигателем V8 4.0 и девятиступенчатым «автоматом» от Mercedes-AMG. Вседорожник базируется на собственной платформе, частично унифицированной с суперкарами DB11 и DBS, и, как подтвердил Энди Палмер, технических ограничений для выхода версии с турбомотором V12 нет.

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Двигатель Aston Martin V12 на модели DB11 выдаёт 608 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, а для версии DB11 AMR производительность увеличена до 639 лошадиных сил при неизменном крутящем моменте. Кроме того, британская фирма может рассмотреть возможность установки модернизированной версии «восьмёрки» Mercedes-AMG: на новом кроссовере GLE63 S аналогичный мотор форсирован до 612 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.

Если планы Aston Martin по созданию DBX с V12 сбудутся, то британская новинка станет вторым роскошным кроссовером с таким типом двигателя после Rolls-Royce Cullinan. Кроме того, в конкурентах DBX есть Bentley Bentayga с W-образным двенадцатицилиндровым силовым агрегатом.

Продажи Aston Martin DBX в России начнутся во второй половине 2020 года. Стартовая цена модели — 14,2 миллиона рублей. На нашу страну выделено 83 кроссовера, больше половины квоты уже зарезервирована.

Источник: Road & Track