Вседорожник Aston Martin DBX оснастят мотором V12

Если планы Aston Martin по созданию DBX с V12 сбудутся, то британская новинка станет вторым роскошным кроссовером с таким типом двигателя после Rolls-Royce Cullinan. Кроме того, в конкурентах DBX есть Bentley Bentayga с W-образным двенадцатицилиндровым силовым агрегатом.

Продажи Aston Martin DBX в России начнутся во второй половине 2020 года. Стартовая цена модели — 14,2 миллиона рублей. На нашу страну выделено 83 кроссовера, больше половины квоты уже зарезервирована.