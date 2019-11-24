Вседорожник Aston Martin DBX оснастят мотором V12

Aston Martin DBX дебютировал на этой неделе с безальтернативным 550-сильным (700 Нм крутящего момента) двигателем V8 4.0 и девятиступенчатым «автоматом» от Mercedes-AMG. Вседорожник базируется на собственной платформе, частично унифицированной с суперкарами DB11 и DBS, и, как подтвердил Энди Палмер, технических ограничений для выхода версии с турбомотором V12 нет.
Двигатель Aston Martin V12 на модели DB11 выдаёт 608 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, а для версии DB11 AMR производительность увеличена до 639 лошадиных сил при неизменном крутящем моменте. Кроме того, британская фирма может рассмотреть возможность установки модернизированной версии «восьмёрки» Mercedes-AMG: на новом кроссовере GLE63 S аналогичный мотор форсирован до 612 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.
Если планы Aston Martin по созданию DBX с V12 сбудутся, то британская новинка станет вторым роскошным кроссовером с таким типом двигателя после Rolls-Royce Cullinan. Кроме того, в конкурентах DBX есть Bentley Bentayga с W-образным двенадцатицилиндровым силовым агрегатом.
Продажи Aston Martin DBX в России начнутся во второй половине 2020 года. Стартовая цена модели — 14,2 миллиона рублей. На нашу страну выделено 83 кроссовера, больше половины квоты уже зарезервирована.