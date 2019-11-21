Новый Mercedes-AMG GLE 63 повторил разгонную динамику BMW X5 M

Стартовый рывок с места до 100 километров в час у Mercedes-AMG GLE 63 занимает 4,0 секунды, версия S быстрее на 0,2 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 280 километров в час. Аналогичные показатели демонстрирует 600-сильный BMW X5 M — первая «сотня» покоряется ему за 3,9 секунды, а 625-сильный X5 M Competition тратит на упражнение 3,8 секунды. Такая же разгонная динамика заявлена для представленного накануне 600-сильного кросс-купе Audi RS Q8.