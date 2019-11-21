Новый Mercedes-AMG GLE 63 повторил разгонную динамику BMW X5 M

Новое поколение GLE в прочтении AMG сменило V8 5.5 с двойным наддувом на электрифицированную силовую установку, состоящую из V8 4.0 линейки M177, стартер-генератора EQ Boost, питающегося от 48-вольтовой бортовой сети, и девятидиапазонного «автомата». На версии GLE 63 двигатель выдаёт 571 лошадиную силу и 750 Нм крутящего момента, на GLE 63 S — 612 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Электромотор EQ Boost способен кратковременно повысить мощность ещё на 22 лошадиные силы и 250 Нм.
Прежний Mercedes-AMG GLE 63 мог похвастаться мощностью 557 сил и 700 Нм момента, а GLE 63 S — 585 сил и 760 Нм. На разгон до «сотни» кроссоверы тратили 4,3 и 4,2 секунды соответственно.
Стартовый рывок с места до 100 километров в час у Mercedes-AMG GLE 63 занимает 4,0 секунды, версия S быстрее на 0,2 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 280 километров в час. Аналогичные показатели демонстрирует 600-сильный BMW X5 M — первая «сотня» покоряется ему за 3,9 секунды, а 625-сильный X5 M Competition тратит на упражнение 3,8 секунды. Такая же разгонная динамика заявлена для представленного накануне 600-сильного кросс-купе Audi RS Q8.
Настройка ходовой части принципиально повторяет «младшую» версию AMG GLE 53: в стандартное оснащение входит пневмоподвеска с электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости, электронноуправляемыми амортизаторами и рулевое управление с переменным передаточным отношением. Система полного привода 4MATIC + может передавать до 100 процентов момента на задние колеса или равномерно распределять тягу между двумя осями в зависимости от режима движения и дорожной обстановки.
Внешне «шестьдесят третье» семейство GLE легко узнать по гладкому серебристому основанию развитого переднего бампера, конфигурации воздухозаборников, трапецевидным насадкам выхлопной системы, оригинальному диффузору, опциональным красным тормозным суппортам, дизайну колёсных дисков и шильдикам.
Салон вседорожников идентичен «младшей» версии AMG 53: на спортивный лад настраивают алюминиевые вставки, профилированные кресла, педали из нержавеющей стали, накладки на пороги, специальные коврики и AMG-руль, украшенный кожей наппа. Информационно-развлекательная система MBUX с возможностью распознавания жестов отличается особой графикой и дополнительными AMG-функциями.
Кроссоверы Mercedes-AMG линейки GLE 63 выйдут на рынок во втором полугодии 2020-го. В ближайшее время ожидается дебют купеобразной версии GLE 63 с аналогичной технической начинкой. В России «шестьдесят третье» семейство GLE тоже появится, но сроки и цены будут объявлены позднее.