Aston Martin посвятил спецверсию Vantage своей гоночной истории

Главной особенностью Aston Martin Vantage Heritage Racing Editions станет новый аэродинамический обвес, обеспечивающий до 194 килограммов прижимного усилия на 306 километрах в час. В состав набора входят канарды, заднее антикрыло из углепластика и сплиттер увеличенного размера. Вдобавок всем шести версиям купе достались облегченные колеса, кресла и руль из пакета Sports Plus и декор интерьера из карбона.
Вдохновением для ливрей спорткупе послужили исторические гоночные модели Aston Martin. Среди них есть Razor Blade, на котором в 1923 году попытались установить рекорд скорости, культовый довоенный автомобиль Ulster (в 1935 году он финишировал третьим в «24 часах Ле-Мана»), а также спортпрототип AMR1 Группы C с радикальным по тем временам карбон-кевларовым монококом. Также в серии есть Vantage, подражающий окрасу современного гоночного Vantage GTE.
В движение купе Aston Martin Vantage приводит 4,0-литровый битурбомотор V8 мощностью 510 лошадиных сил и 685 Нм крутящего момента. Двигатель сопряжен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и способен разгонять автомобиль до первой «сотни» за 3,7 секунды. У Vantage есть и более экстремальный вариант AMR — он на 31 килограмм легче обычной машины и оснащен семиступенчатой механикой с функцией автоматической перегазовки. До 100 километров в час Vantage AMR разгоняется ровно за четыре секунды.