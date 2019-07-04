Aston Martin посвятил спецверсию Vantage своей гоночной истории

Вдохновением для ливрей спорткупе послужили исторические гоночные модели Aston Martin. Среди них есть Razor Blade, на котором в 1923 году попытались установить рекорд скорости, культовый довоенный автомобиль Ulster (в 1935 году он финишировал третьим в «24 часах Ле-Мана»), а также спортпрототип AMR1 Группы C с радикальным по тем временам карбон-кевларовым монококом. Также в серии есть Vantage, подражающий окрасу современного гоночного Vantage GTE.