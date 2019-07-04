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14:50

Aston Martin посвятил спецверсию Vantage своей гоночной истории

Издание Vantage Heritage Racing Editions выйдет тиражом в 60 экземпляров

Компания Aston Martin представила на Фестивале скорости в Гудвуде специальное издание купе Vantage, посвященное 91-летней гоночной истории британской марки. Серию из 60 автомобилей, объединенных под общим названием Vantage Heritage Racing Editions, предложат с новым аэродинамическим обвесом и шестью «историческими» ливреями на выбор.
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Главной особенностью Aston Martin Vantage Heritage Racing Editions станет новый аэродинамический обвес, обеспечивающий до 194 килограммов прижимного усилия на 306 километрах в час. В состав набора входят канарды, заднее антикрыло из углепластика и сплиттер увеличенного размера. Вдобавок всем шести версиям купе достались облегченные колеса, кресла и руль из пакета Sports Plus и декор интерьера из карбона.

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Вдохновением для ливрей спорткупе послужили исторические гоночные модели Aston Martin. Среди них есть Razor Blade, на котором в 1923 году попытались установить рекорд скорости, культовый довоенный автомобиль Ulster (в 1935 году он финишировал третьим в «24 часах Ле-Мана»), а также спортпрототип AMR1 Группы C с радикальным по тем временам карбон-кевларовым монококом. Также в серии есть Vantage, подражающий окрасу современного гоночного Vantage GTE.

В движение купе Aston Martin Vantage приводит 4,0-литровый битурбомотор V8 мощностью 510 лошадиных сил и 685 Нм крутящего момента. Двигатель сопряжен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и способен разгонять автомобиль до первой «сотни» за 3,7 секунды. У Vantage есть и более экстремальный вариант AMR — он на 31 килограмм легче обычной машины и оснащен семиступенчатой механикой с функцией автоматической перегазовки. До 100 километров в час Vantage AMR разгоняется ровно за четыре секунды.

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