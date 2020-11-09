Владелица Aston Martin хотела отсудить у дилера деньги за ремонт, а в итоге осталась должна ему

Помимо высокой стоимости автомобилей Aston Martin как на новом, так и на вторичном рынках, британский бренд является одним из самых дорогих с точки зрения обслуживания.

Однако владелица спорткара DB9 из Канады оказалась не готова к большим тратам. После того, как женщина на большой скорости наехала на крупный камень, ее купе потребовался серьёзный ремонт подвески. Жительница Канады обратилась в официальный дилерский центр, сотрудники которого восстановили спорткар и выставили счет за услуги в размере 85 000 долларов (примерно 6,5 миллиона рублей по текущему курсу).

Женщина не согласилась со стоимостью ремонта, посчитав, что сотрудники компании-производителя намеренно завысили цену. Она подала на дилерский центр в суд. Однако правосудие оказалось на стороне представителей Aston Martin.

Суд постановил владелице спорткара заплатить не только за ремонт, но и за судебные издержки. В результате, ремонт спорткара DB9 обошелся владелице в 329 000 долларов (примерно 25,3 миллиона рублей по текущему курсу).