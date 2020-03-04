Коллекционный Aston Martin без лобового стекла оценили почти в миллион долларов

Баркетта Aston Martin получила 21-дюймовые колеса, углерод-керамические тормоза (410 миллиметров на передней оси и 360 миллиметров – на задней), а также специально разработанную выхлопную систему из нержавеющей стали. Для отделки салона использовали углепластик, кожу и покрытый хромом алюминий. Перед пассажиром вместо традиционного перчаточного ящика установлена съемная кожаная сумка.

Новинка уже доступна для заказа. Поставки начнутся в первом квартале 2021 года.