Четыре очень редких Aston Martin хотят продать одним лотом

Серия была анонсирована в 2016 году и со временем разрослась до четырех моделей: шутинг-брейка, купе, кабриолета и спидстера. Тираж первых трех составил 99 экземпляров, спидстера — всего 28. Автомобили роднят композитные панели кузова, двухрычажные подвески «по кругу» с адаптивными амортизаторами, ну и, конечно, цена. Шутинг-брейки стоят около полумиллиона долларов, на менее практичном спидстере можно сэкономить тысяч сто. Во сколько Aston Martin Works оценил все четыре суперкара, расскажут при личном обращении.