Пару коллекционных Aston Martin продают в полтора раза дешевле начальной цены

Пару коллекционных Aston Martin продают в полтора раза дешевле начальной ценыВ продаже появился коллекционный набор DBZ Centenary Collection
Британский дилер автоэкзотики Nicholas Mee & Company выставил на продажу коллекционную пару DBZ Centenary Collection, выпущенную к 100-летию ателье Zagato. Комплект включает два автомобиля: Aston Martin DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation. Всего таких наборов было 19. Стоили они по шесть миллионов фунтов стерлингов, и даже продавались в России — за 762 миллиона рублей.
Роскошный Aston Martin DBS GT Zagato построен на базе DBS Superleggera. От исходника он отличается цельной углепластиковой крышей, «динамической» решеткой радиатора с подвижными «чешуйками» из анодированного металла и другими кузовными панелями. Под капотом — битурбодвигатель V12 5.2, мощность которого увеличена с 725 до 770 лошадиных сил.
Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation — это реплика одной из самых известных моделей британской марки. Двухдверка максимально приближена к оригиналу и оснащена рядной «шестеркой» 4.7 с двухискровым зажиганием и отдачей более чем 395 сил. У оригинала была «шестёрка» 3.7, и выдавала она 318 сил. Тяга на задние колеса идет через четырёхступенчатую «механику» и дифференциал повышенного трения.
Сегодня оба автомобиля, окрашенные в цвет Caribbean Pearl в сочетании с темно-синим салоном, оцениваются в 3 750 000 фунтов. Это в полтора раза меньше, чем просили за новые, хотя пробег, по словам продавца, у обоих купе чисто символический. В рублях по нынешнему курсу получается около 434 миллионов. Притом вторую такую пару найти в продаже будет очень сложно.