Пару коллекционных Aston Martin продают в полтора раза дешевле начальной цены

Сегодня оба автомобиля, окрашенные в цвет Caribbean Pearl в сочетании с темно-синим салоном, оцениваются в 3 750 000 фунтов. Это в полтора раза меньше, чем просили за новые, хотя пробег, по словам продавца, у обоих купе чисто символический. В рублях по нынешнему курсу получается около 434 миллионов. Притом вторую такую пару найти в продаже будет очень сложно.